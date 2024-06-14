США готовят "план победы" Украины: Байден сделал интригующее заявление

После подписания соглашения о безопасности, президент США Джо Байден заявил, что Белый дом готовит "план победы" Украины, в соответствии с законом, предусматривающим предоставление дополнительной военной помощи Киеву. Как сообщает портал "Комментарии", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"План победы Украины разрабатывается. Мы ведем обсуждение с украинскими друзьями о том, каким он должен быть. Мы многое сделали в этом направлении. Есть очертания этого плана, но детали еще разрабатываются", — отметил Джо Байден.

Лидер США подчеркнул, что подписано соглашение о безопасности США и Украины, а также санкции и шаги по использованию российских активов – это все составляющие усилий Вашингтона, которые должны привести к победе Киева.

"Мы знаем, на что способна Украина, когда ей дать оружие для защиты, и именно это они делают сейчас", – добавил президент США.

Читайте на портале "Комментарии" — пять стран выразили готовность передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал президент США Джо Байден.

Также издание "Комментарии" сообщало – для Вашингтона ничего не изменилось после подписания соглашения по безопасности в том плане, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему не намерены отправлять войска в Украину, но готовы более усиленно работать, чтобы обеспечить Украиной всем необходимым оружием. и экономической поддержки.

Глава Белого дома подчеркнул, что цель США – укрепить надежную защиту Украины и ее мощь сдерживания на долгую перспективу. Он сказал, что любой продолжительный мир для Украины должен быть подкреплен ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем.



