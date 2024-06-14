США готовят "план победы" Украины: Байден сделал интригующее заявление

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Кравцев Сергей
После подписания соглашения о безопасности, президент США Джо Байден заявил, что Белый дом готовит "план победы" Украины, в соответствии с законом, предусматривающим предоставление дополнительной военной помощи Киеву. Как сообщает портал "Комментарии", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Лидер США подчеркнул, что подписано соглашение о безопасности США и Украины, а также санкции и шаги по использованию российских активов – это все составляющие усилий Вашингтона, которые должны привести к победе Киева.
Читайте на портале "Комментарии" — пять стран выразили готовность передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал президент США Джо Байден.
Также издание "Комментарии" сообщало – для Вашингтона ничего не изменилось после подписания соглашения по безопасности в том плане, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему не намерены отправлять войска в Украину, но готовы более усиленно работать, чтобы обеспечить Украиной всем необходимым оружием. и экономической поддержки.
Глава Белого дома подчеркнул, что цель США – укрепить надежную защиту Украины и ее мощь сдерживания на долгую перспективу. Он сказал, что любой продолжительный мир для Украины должен быть подкреплен ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем.
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