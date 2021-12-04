США готовят план противодействия России в случае вторжения в Украину

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Ольга Чародий
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что его администрация готовит комплекс инициатив против России. Об этом сообщил американский президент во время брифинга. Он сказал, что эти меры, в частности, будут разработаны на случай вторжения российских войск в Украину.
США (фото из открытых источников)
"Я поддерживаю постоянный контакт с нашими союзниками в Европе и Украине. Мой госсекретарь и советник по безопасности были вовлечены в процесс. И то, что я делаю, на мой взгляд, будет самым полным и значимым набором инициатив. Это инициативы, которые сделают очень трудным решением для Путина идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать”, – заявил Джо Байден.
1 декабря 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о защите Украины в случае прямой угрозы со стороны Российской Федерации.
Напомним, ответственной за политику США в отношении Украины стала дипломат Робин Данниган. Ее назначила администрация Джо Байдена. Кроме Украины, дипломат сосредоточится на формировании политики Беларуси, Молдовы, Польши, Венгрии и Чехии. Ранее она занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента с 2014 по 2017 год. Последние три года Робин Данниган работала в посольстве США в Вене.
Сначала была заместителем главы миссии, а затем — поверенной в делах Австрии. В материале американской службы "Радио Свобода" отмечается, что Робин Данниган является критиком планов России по строительству "Северного потока-2" в обход Украины. Ведь Киев, по ее словам, может потерять около 2 миллиардов долларов в год за транзитные сборы.
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