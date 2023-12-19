США готовят последний пакет военной помощи Украине: что заявили у Байдена

Белый дом повторил призыв к Конгрессу США поторопиться с утверждением дополнительного финансирования для Украины, предупредив, что нынешних средств хватит всего на один пакет военной помощи до конца года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в ходе онлайн-брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Джон Кирби отметил, что США планируют объявить еще один пакет военной помощи Украине до конца декабря.

"Однако, когда это будет сделано…, у нас больше нет полномочий на пополнение запасов", – добавил Кирби, имея в виду, что эти пакеты военной помощи выделялись из американских складов, а средства направлялись на их пополнение.

Представитель Белого дома в очередной раз призвал Конгресс без промедления одобрить запрос президента США Джо Байдена с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности, в том числе помощи для Украины.

Он повторил, что большинство средств остается на американских оборонных предприятиях, производящих необходимое для ВСУ оружие.

Читайте на портале "Комментарии" — различные медиа продолжают соревноваться в мрачных прогнозах на фоне проблем с выделением Украине помощи со стороны зарубежных партнеров. Издание СNN со ссылкой на западных чиновников и представителей спецслужб сообщает, что Украина может уже к лету следующего года потерпеть поражение в войне с РФ, если западные партнеры не обеспечат нас дополнительной поддержкой. Представители Института изучения войны (ISW) предупреждают, что, если РФ победит в Украине, выйдя на границы с восточным блоком НАТО, это создаст огромные угрозы и приведет к огромным затратам со стороны США. И обойдется гораздо дороже, чем помогать Украине сейчас. Однако парламентарии-республиканцы (трампистское крыло) продолжают блокировать выделение необходимого нам пакета помощи. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли надежда, что Конгресс вскоре одобрит столь важный для нас законопроект? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



