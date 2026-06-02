США готовят радикальное решение: действительно ли Киев вновь начнет получать помощь

Уже в ближайшие дни Палата представителей США может рассмотреть законопроект H.R.2913, известный как Ukraine Support Act, который многие американские политики называют наиболее масштабной инициативой в поддержку Украины за последнее время. О возможном прорыве сообщил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Главная особенность документа заключается не только в возобновлении американской помощи. Его авторы стремятся создать законодательный механизм, который значительно усложнит возможность свернуть поддержку Украины по решению одного человека, даже если этим человеком является президент США.

Законопроект уже преодолел важнейший барьер. Петиция о вынесении документа на голосование в обход руководства Палаты представителей собрала необходимые 218 подписей конгрессменов. Это открыло прямой путь к рассмотрению инициативы в зале заседаний.

Согласно проекту закона, Украине могут выделить до 8 миллиардов долларов на закупку вооружений. Кроме того, предлагается восстановить долгосрочные механизмы поставок оружия, включая обновленные инструменты ленд-лиза. Документ также предусматривает усиление санкционного давления на Россию, закрытие схем обхода ограничений через "теневой флот" танкеров и новые ограничения для сотрудничества с российской атомной отраслью.

Отдельное внимание уделено использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Однако даже в случае успешного голосования борьба не закончится. Законопроект должен пройти Сенат, после чего окажется на столе президента Дональда Трампа. У главы Белого дома будет несколько вариантов действий: подписать документ, наложить вето или попытаться использовать сложные процедурные механизмы для его блокирования.

При этом часть аналитиков допускает неожиданный сценарий: инициатива может продвигаться при негласном согласии самого Трампа. Если это так, нынешнее голосование способно стать не только победой сторонников Украины, но и частью более масштабной политической комбинации в Вашингтоне.

