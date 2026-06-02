США готують радикальне рішення: чи справді Київ знову почне отримувати допомогу

Вже найближчими днями Палата представників США може розглянути законопроект HR2913, відомий як Ukraine Support Act, який багато американських політиків називають найбільш масштабною ініціативою на підтримку України останнім часом. Про можливий прорив повідомив колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Головна особливість документа полягає не лише у відновленні американської допомоги. Його автори прагнуть створити законодавчий механізм, який значно ускладнить можливість згорнути підтримку України щодо рішення однієї людини, навіть якщо цією людиною є президент США.

Законопроект уже подолав найважливіший бар'єр. Петиція про винесення документа на голосування, оминаючи керівництво Палати представників, зібрала необхідні 218 підписів конгресменів. Це відкрило прямий шлях до розгляду ініціативи у залі засідань.

Згідно із проектом закону, Україні можуть виділити до 8 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь. Крім того, пропонується відновити довгострокові механізми постачання зброї, включаючи оновлені інструменти ленд-лізу. Документ також передбачає посилення тиску санкцій на Росію, закриття схем обходу обмежень через "тіньовий флот" танкерів і нові обмеження для співпраці з російською атомною галуззю.

Окрему увагу приділено використанню прибутків від заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

Проте, навіть у разі успішного голосування боротьба не закінчиться. Законопроект має пройти Сенат, після чого опиниться на столі президента Дональда Трампа. Глава Білого дому матиме кілька варіантів дій: підписати документ, накласти вето або спробувати використати складні процедурні механізми для його блокування.

При цьому частина аналітиків припускає несподіваний сценарій: ініціатива може просуватися за негласної згоди самого Трампа. Якщо це так, нинішнє голосування здатне стати не лише перемогою прихильників України, а й частиною масштабнішої політичної комбінації у Вашингтоні.

