США готовятся к ударам по своей территории: разведка раскрыла шокирующие подробности

Американское разведывательное сообщество предупреждает о резком росте угрозы ракетных ударов по территории США со стороны враждебных государств. Об этом говорится в ежегодной оценке глобальных рисков.

Фото: из открытых источников

Согласно докладу, ключевые вызовы исходят от Китая, России и Северной Кореи, которые активно разрабатывают новые системы вооружений, способные достигать материковой части Соединенных Штатов. Дополнительную угрозу, по оценке разведки, представляют Иран и Пакистан.

Аналитики прогнозируют, что к 2035 году количество иностранных ракет, нацеленных на США, может увеличиться более чем в пять раз – с нынешних примерно 3000 до свыше 16 000 единиц. Речь идет как о ядерных, так и о высокоточных обычных боеприпасах, способных поражать критическую инфраструктуру.

Отдельное внимание в отчете уделено космическому измерению угроз. В частности, Россия, по данным разведки, работает над созданием спутника с ядерным зарядом, который может использоваться для уничтожения орбитальных объектов противника.

В документе также отмечается, что Китай рассматривает американскую систему противоракетной обороны "Золотой купол" как фактор, способный усилить вмешательство США в возможный конфликт вокруг Тайваня. Однако, по оценкам разведки, лидер КНР Си Цзиньпин пока не принял решения о сроках возможного вторжения на остров, признавая высокие риски такой операции.

Иран, как считают аналитики, в случае сохранения режима будет стремиться к реваншу и восстановлению влияния, что усилит угрозы интересам США и Израиля.

Кроме того, разведка обращает внимание на внутренние проблемы Европейского Союза – от роста госдолга до трудностей с интеграцией мигрантов, что может ослабить сотрудничество в сфере безопасности в ближайшие годы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп расшатывает НАТО и изменяет правила игры: что означают его слова для Украины и мира.



