США готуються до ударів по своїй території: розвідка розкрила подробиці, що шокують

Американська розвідувальна спільнота попереджає про різке зростання загрози ракетних ударів територією США з боку ворожих держав. Про це йдеться у щорічній оцінці глобальних ризиків.

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

Згідно з доповіддю, ключові виклики походять від Китаю, Росії та Північної Кореї, які активно розробляють нові системи озброєнь, здатні досягати материкової частини Сполучених Штатів. Додаткову загрозу, за оцінкою розвідки, становлять Іран та Пакистан.

Аналітики прогнозують, що до 2035 року кількість іноземних ракет, націлених на США, може збільшитись більш ніж у п'ять разів – з нинішніх приблизно 3000 до понад 16 000 одиниць. Йдеться як про ядерні, так і про високоточні звичайні боєприпаси, здатні вражати критичну інфраструктуру.

Окрему увагу у звіті приділено космічному виміру загроз. Зокрема, Росія, за даними розвідки, працює над створенням супутника з ядерним зарядом, який можна використовувати для знищення орбітальних об'єктів противника.

У документі також наголошується, що Китай розглядає американську систему протиракетної оборони "Золотий купол" як фактор, здатний посилити втручання США у можливий конфлікт навколо Тайваню. Проте, за оцінками розвідки, лідер КНР Сі Цзіньпін поки що не ухвалив рішення про терміни можливого вторгнення на острів, визнаючи високі ризики такої операції.

Іран, як вважають аналітики, у разі збереження режиму прагнутиме реваншу та відновлення впливу, що посилить загрози інтересам США та Ізраїлю.

Крім того, розвідка звертає увагу на внутрішні проблеми Європейського Союзу – від зростання держборгу до труднощів із інтеграцією мігрантів, що може послабити співпрацю у сфері безпеки найближчими роками.

