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США готовятся ввести новые санкции против России

Команда нового президента США Джо Байдена планирует усилить санкции против России

сегодня, 21:11
Автор:

Владимир Лавский

Команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает вариант введения новых санкционных мер против России, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

США готовятся ввести новые санкции против России

Байден после вступления на пост рассмотрит несколько вариантов наказания России за якобы взлом правительственных агентств и компаний США. По словам источника, ответ США должен быть достаточно сильным, чтобы создать большие экономические, финансовые и технологические потери для "преступников". Однако санкционные меры в то же время должны позволить избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами. В качестве ответа США Байден может рассмотреть: экономические меры и ответные кибератаки против России.

"Для создания эффективного сдерживания и снижение вероятности кибершпионажа в будущем", — цитирует источник агентство.

Как ранее сообщали "Комментарии", Путин рассказал, будет ли он дальше президентом России. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/usa-cyber-breach/biden-chief-of-staff-says-hack-response-will-go-beyond-just-sanctions-idUSKBN28U0IK
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