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США хотят больше санкций против главного источника путинского бюджета

Вашингтон хочет ужесточить санкции против российской нефти

20 сентября 2024, 13:50
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Кравцев Сергей

США намерены ускорить процесс ужесточения санкций в отношении России путем лишения российского ВПК необходимых компонентов и сокращения доходов от экспорта углеводородов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, пишет "Интерфакс-Украина".

США хотят больше санкций против главного источника путинского бюджета

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"США должны в отношении России прилагать усилия в двух направлениях: разоружение российской военной машины и лишение ее финансовых поступлений", — сказал Сингх.

По его мнению, это должно быть сделано путем усиления санкционного режима и мер экспортного контроля.

Сингх заявил, что поставки России компонентов двойного назначения зависят от третьих стран, которые пытаются обходить американские санкции. По его словам, к ним, в первую очередь, относится Китай, а также Индия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других.

Важнейшим компонентом снижения финансовых доходов России является контроль над ее поставками нефти. По его словам, приближается момент, когда можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, в отношении теневого флота, и объемов нефти, которые России разрешено поставлять на рынок.

Сингх отметил, что по перечисленным направлениям Вашингтону следует активизироваться.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за роста потоков дизельного топлива и мазута, экспорт нефтепродуктов РФ восстанавливается. Об этом сообщает Bloomberg.

СМИ отмечает, российский экспорт нефтепродуктов восстановился в первой половине сентября 2024 года. Это происходит благодаря восстановлению поставок дизельного топлива и мазута на фоне повышения уровня переработки. Сообщается, что морские потоки нефтепродуктов составляли почти 2,2 млн баррелей в сутки за первые 15 дней сентября. Это почти на 10% больше, чем среднесуточный показатель за весь август.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/1015090.html
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