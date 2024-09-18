США хотят дружить с РФ и не допускают войны на ее территории: шокирующая правда о намерениях Байдена

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Ткачик Олеся
The Economist в своей статье, ссылаясь на источники в Администрации Байдена, подтвердил, что ограничения, которые США и союзники налагают на Украину относительно применения собственного оружия против России, связаны не с мифическими опасениями "ядерной эскалации" со стороны россиян, а потому, что там "не хотят рисковать грядущей перезагрузкой отношения с РФ". Поэтому они "постоянно меняют причину отказа в усилении помощи Украине, держа ВСУ с завязанными руками."
США и РФ
А все оказывается потому, говорит политолог, что США не хотят, чтобы россияне на удельно-российской территории ощущали на себе войну, ведь это потом может помешать "перезагрузке" с участием нового российского правительства, которое объявит "перестройку".
По его словам, то, что американцы постоянно держат в голове PEREZAGRUZKA, больше всего мешает организации обороны Украины, потому что главный их критерий — не то, как позволить Украине максимально эффективно защитить себя, а то, как бы не закрыть двери для "восстановления отношений".
А о ядерном оружии, добавляет он, просто удобно вспоминать всякий раз, когда возникает вопрос о помощи Украине. Это очень удобное объяснение, позволяющее вписать в себя любые шаги, добавляет эксперт.
Очевидно, говорит Олещук, в Вашингтоне искренне считают, что завтра возникнет необходимость снова дружить с Москвой, и нужно максимально уменьшить любые причины, которые могли бы этому формату помешать.
Результаты всего этого цирка, конечно, противоположны, подчеркивает Олещук, ведь Украина обескровливается, а путинский режим только укрепляется, закрывается и переориентируется на Китай. В конце концов, это все равно завершится глубоким кризисом российской имперской системы, но это будет потом, считает политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в НАТО считают, что Украина сможет защитить себя, если будет бить по находящимся на территории РФ военным базам.
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