США хотят дружить с РФ и не допускают войны на ее территории: шокирующая правда о намерениях Байдена

The Economist в своей статье, ссылаясь на источники в Администрации Байдена, подтвердил, что ограничения, которые США и союзники налагают на Украину относительно применения собственного оружия против России, связаны не с мифическими опасениями "ядерной эскалации" со стороны россиян, а потому, что там "не хотят рисковать грядущей перезагрузкой отношения с РФ". Поэтому они "постоянно меняют причину отказа в усилении помощи Украине, держа ВСУ с завязанными руками."

США и РФ

"Собственно, это единственное разумное объяснение происходящего. Почему удары ATACAMS по Крыму – это ничего страшного, а по Воронежской области – это страшная эскалация? Российские власти объявили Крым своим давно, и, соответственно, удары по Крыму не должны влиять на их позицию иным способом, чем удары на собственно российские территории. Но США почему-то упрямо рисуют эту линию", – отмечает политолог Петр Олещук.

А все оказывается потому, говорит политолог, что США не хотят, чтобы россияне на удельно-российской территории ощущали на себе войну, ведь это потом может помешать "перезагрузке" с участием нового российского правительства, которое объявит "перестройку".

По его словам, то, что американцы постоянно держат в голове PEREZAGRUZKA, больше всего мешает организации обороны Украины, потому что главный их критерий — не то, как позволить Украине максимально эффективно защитить себя, а то, как бы не закрыть двери для "восстановления отношений".

"При этом чтобы отношения можно было восстанавливать, их нужно восстанавливать с кем-то. Поэтому вопрос распада российской империи — "не ко времени". Равно как и падение путинского режима, потому что никто не знает, к каким последствиям это падение приведет", — говорит Олещук.

А о ядерном оружии, добавляет он, просто удобно вспоминать всякий раз, когда возникает вопрос о помощи Украине. Это очень удобное объяснение, позволяющее вписать в себя любые шаги, добавляет эксперт.

Очевидно, говорит Олещук, в Вашингтоне искренне считают, что завтра возникнет необходимость снова дружить с Москвой, и нужно максимально уменьшить любые причины, которые могли бы этому формату помешать.

"Они даже официально показывают постоянно тех, кто, по их мнению, должен стать новым "другом Борисом", старательно таская их с семьями на встрече в Белый Дом. Кстати, и в НАТО для Украины место не находится, потому что в Вашингтоне считают, что это будет слишком сильное "оскорбление" для россиян, которое следует избегать", — говорит политолог.

Результаты всего этого цирка, конечно, противоположны, подчеркивает Олещук, ведь Украина обескровливается, а путинский режим только укрепляется, закрывается и переориентируется на Китай. В конце концов, это все равно завершится глубоким кризисом российской имперской системы, но это будет потом, считает политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в НАТО считают, что Украина сможет защитить себя, если будет бить по находящимся на территории РФ военным базам.



