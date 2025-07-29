США хотят купить у России острова за 15 млрд долларов: какой план

Пентагон рассматривает покупку Командорских островов у России за 15 млрд долларов. Цель США предполагает усиление своего влияния в Арктике, а также воссоединение Алеутского народа. Однако предложение может столкнуться с сопротивлением как в Соединенных Штатах, так и самой России.

США хотят купить в России Командорские острова

Предложение приобрести архипелаг стоимостью 15 млрд долларов озвучил подполковник армии США Джеффри М. Фриц. Расположенные восточнее Камчатки, Командорские острова имеют стратегическое значение, а их география идеально подходит для создания системы раннего обнаружения подводной активности Китая в Арктике.

США могли бы построить "гидролокационный щит", то есть акустический барьер между Алеутскими островами, уже принадлежащими США. Благодаря этому Соединенные Штаты могли бы обнаруживать и мониторить маршрут китайских подлодок. По оценкам Фрица, исключительная экономическая зона архипелага равна площади Калифорнии, а ее приобретение расширит американскую морскую зону на 3,8%.

План Фрица предусматривает четко распределенные выплаты за Командорские острова на общую сумму 15 млрд долларов, в том числе 6,5 млрд пойдут на эксклюзивные морские права, 4 млрд – за природные ресурсы, 2,5 млрд – за биоразнообразие, 2 млрд – за существующую инфраструктуру.

Американские аналитики считают, что такое соглашение могло бы выглядеть привлекательным также и для России. Командорские острова относительно изолированы с ограниченной военной ценностью, находятся вдали от основных транспортных и оборонных узлов и на них проживает около 700 жителей.

Кроме того, Джеффри Фриц отмечает и гуманитарный характер продажи Командорских островов. После продажи Аляски в 19 веке, алеутский народ оказался разделенным между двумя государствами. Приобретение островов могло бы восстановить культурную целостность общества. Как отмечает Фриц, эта инициатива соответствует статье 36 Декларации ООН о правах коренных народов, гарантирующей право на связи между сообществами, разделенными государственными границами.

Однако реализация плана имеет ряд серьезных препятствий. Передача 15 млрд долларов России во время вторжения в Украину может восприниматься как ослабление санкций и вызовет негативную реакцию в Европе. Также Москва может отказаться продавать даже изолированные острова, учитывая символическую и стратегическую стоимость территории, а в США многие американские политики могут выступить против идеи "покупать" что-то у государства, которое является объектом санкций и обвинений в военных преступлениях.

Фриц предлагает решить эти вопросы структурированными поэтапными выплатами, связанными с гуманитарными и природоохранными целями, которые могли бы снизить напряжение вокруг сделки. Подобная идея уже реализовывалась в 19 веке. Когда США купили Аляску за 7,2 миллиона долларов, ее прозвали "бессмысленной покупкой". Но потом именно Аляска стала одной из главных энергетических баз США и ключевым военным плацдармом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на указ Путина, который протрактовали как незаконную продажу Аляски Соединенным Штатам.

Также "Комментарии" писали о реакции России на территориальные претензии Трампа.