США хотят обхитрить Украину с "мирным соглашением": что обещают Киеву только после подписания

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что США хотят заключить "мирное соглашение", прежде чем согласиться на любые гарантии безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на источники.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Издание со ссылкой на европейского дипломата и лицо, знакомое с ходом переговоров, пишет, что это условие было главным в американских предложениях Киеву на прошлой неделе.

Рубио во время телефонного разговора с европейскими чиновниками во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп позже проведет переговоры по долгосрочным гарантиям безопасности Украины, которые якобы будут гарантировать Киеву безопасность.

В публикации отмечают, что лидеры Украины считают западные гарантии безопасности основой любой возможной сделки с Россией, хотя члены НАТО пытаются выяснить, как поддержать страну, пострадавшую от войны в плане военной помощи и с помощью разведки.

Трамп заявил, что не будет приглашать лидера Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение.

По словам другого европейского дипломата, Рубио упомянул о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в прошлый уикенд в Женеве, но не вдавался в подробности и не повторил это предложение во время телефонного разговора с британцами и французами.

Politico отмечает, что Белый дом подчеркнул, что любой окончательный "мирный план" будет иметь гарантии безопасности. Команда президента по национальной безопасности продолжает работать с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту и обеспечить длительный, устойчивый мир".

"Администрация Трампа все больше отходит от полноценной поддержки Украины и занимает более нейтральную позицию в переговорах. Рубио заявил своим европейским коллегам в четверг, что США не считаются справедливым посредником в переговорах, поскольку они оказывают военную помощь Украине и вводят санкции против России", – говорится в публикации.

Вместе с тем, пишет издание, ряд европейских стран опасаются, что администрация Трампа склонит чаши весов в пользу России.

Читайте также на портале "Комментарии" — скандал с "пленками Уиткоффа": каковы последствия для дипломатического процесса и Украины.



