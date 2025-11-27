logo_ukra

BTC/USD

91265

ETH/USD

3039.98

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США США хочуть обхитрити Україну з "мирною угодою": що обіцяють Києву лише після підписання
commentss НОВИНИ Всі новини

США хочуть обхитрити Україну з "мирною угодою": що обіцяють Києву лише після підписання

Politico пише про те, що США хочуть "мирну угоду" перед наданням гарантій безпеки Україні

27 листопада 2025, 06:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть укласти "мирну угоду", перш ніж погодитись на будь-які гарантії безпеки для України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico", з посиланням на джерела.

США хочуть обхитрити Україну з "мирною угодою": що обіцяють Києву лише після підписання

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Видання з посиланням на європейського дипломата та обличчя, знайоме з переговорами, пише, що ця умова була головною в американських пропозиціях Києву минулого тижня.

Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками у вівторок заявив, що президент США Дональд Трамп пізніше проведе переговори щодо довгострокових гарантій безпеки України, які нібито гарантуватимуть Києву безпеку.

У публікації зазначають, що лідери України вважають західні гарантії безпеки основою будь-якої можливої угоди з Росією, хоча члени НАТО намагаються з'ясувати, як підтримати країну, яка постраждала від війни у плані військової допомоги та за допомогою розвідки.

Трамп заявив, що не запрошуватиме лідера України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписано угоду.

За словами іншого європейського дипломата, Рубіо згадав про гарантії безпеки для України під час переговорів минулого вікенду в Женеві, але не вдавався в подробиці і не повторив цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами.

Politico зазначає, що Білий дім наголосив, що будь-який остаточний "мирний план" матиме гарантії безпеки. Команда президента з національної безпеки продовжує працювати з обома сторонами, щоб покласти край цьому конфлікту та забезпечити тривалий, стійкий мир".

"Адміністрація Трампа все більше відходить від повноцінної підтримки України та займає більш нейтральну позицію у переговорах. Рубіо заявив своїм європейським колегам у четвер, що США не вважаються справедливим посередником у переговорах, оскільки вони надають військову допомогу Україні та вводять санкції проти Росії", – йдеться у публікації.

Водночас, пише видання, низка європейських країн побоюються, що адміністрація Трампа схиляє шальки терезів на користь Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал із "плівками Уіткоффа": які наслідки для дипломатичного процесу та України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.com/news/2025/11/26/us-demands-peace-deal-before-security-guarantees-for-ukraine-00670210
Теги:

Новини

Всі новини