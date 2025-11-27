США хочуть обхитрити Україну з "мирною угодою": що обіцяють Києву лише після підписання

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть укласти "мирну угоду", перш ніж погодитись на будь-які гарантії безпеки для України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico", з посиланням на джерела.

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Видання з посиланням на європейського дипломата та обличчя, знайоме з переговорами, пише, що ця умова була головною в американських пропозиціях Києву минулого тижня.

Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками у вівторок заявив, що президент США Дональд Трамп пізніше проведе переговори щодо довгострокових гарантій безпеки України, які нібито гарантуватимуть Києву безпеку.

У публікації зазначають, що лідери України вважають західні гарантії безпеки основою будь-якої можливої угоди з Росією, хоча члени НАТО намагаються з'ясувати, як підтримати країну, яка постраждала від війни у плані військової допомоги та за допомогою розвідки.

Трамп заявив, що не запрошуватиме лідера України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписано угоду.

За словами іншого європейського дипломата, Рубіо згадав про гарантії безпеки для України під час переговорів минулого вікенду в Женеві, але не вдавався в подробиці і не повторив цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами.

Politico зазначає, що Білий дім наголосив, що будь-який остаточний "мирний план" матиме гарантії безпеки. Команда президента з національної безпеки продовжує працювати з обома сторонами, щоб покласти край цьому конфлікту та забезпечити тривалий, стійкий мир".

"Адміністрація Трампа все більше відходить від повноцінної підтримки України та займає більш нейтральну позицію у переговорах. Рубіо заявив своїм європейським колегам у четвер, що США не вважаються справедливим посередником у переговорах, оскільки вони надають військову допомогу Україні та вводять санкції проти Росії", – йдеться у публікації.

Водночас, пише видання, низка європейських країн побоюються, що адміністрація Трампа схиляє шальки терезів на користь Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал із "плівками Уіткоффа": які наслідки для дипломатичного процесу та України.



