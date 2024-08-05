США хотят предотвратить новый виток эскалации на Ближнем Востоке: что решил предпринять Байден

В понедельник, 5 августа, президент США Джо Байден намерен встретиться со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "развитие событий на Ближнем Востоке". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление замсоветника президента по национальной безопасности Джонатана Файнера.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Файнер отметил, что кроме встречи с командой, Байден также проведет разговор с королем Иордании Абдаллой II, поскольку США начинают новый раунд дипломатии, направленный на снижение напряженности.

"Общая цель – снизить температуру в регионе, сдерживать и защищаться от этих атак и избегать регионального конфликта", – добавил он.

Также Файнер объяснил, для чего США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль. По его словам, это происходит до того, чтобы деэскалировать напряженность в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран и "Хезболла" могут начать свою атаку уже сегодня, 5 августа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США созвал конференц-связь для координации действий с близкими союзниками Штатов из числа стран "Группы семи" (G7). Американцы хотят попытаться хотя бы в последний момент организовать дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу" для минимизации их мести.

По словам Блинкена, ограничение влияния ударов исламистов является лучшим шансом предотвратить полномасштабную войну. Хотя в Вашингтоне уверены, что Иран и "Хезболла" атакуют Израиль, Госсек не уточнял, какой именно будет эта месть, по сравнению с атакой 13 апреля. Тогда исламисты запустили почти 35 дронов и ракет, которые Тель-Авив и его союзники вместе перехватили.



