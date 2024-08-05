В США назвали сроки, когда Иран и "Хезболла" могут напасть на Израиль

Иран и "Хезболла" могут начать свою атаку уже сегодня, 5 августа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Axios".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Госсекретарь США созвал конференц-связь для координации действий с близкими союзниками Штатов из числа стран "Группы семи" (G7). Американцы хотят попытаться хотя бы в последний момент организовать дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу" для минимизации их мести.

По словам Блинкена, ограничение влияния ударов исламистов является лучшим шансом предотвратить полномасштабную войну. Хотя в Вашингтоне уверены, что Иран и "Хезболла" атакуют Израиль, Госсек не уточнял, какой именно будет эта месть, по сравнению с атакой 13 апреля. Тогда исламисты запустили почти 35 дронов и ракет, которые Тель-Авив и его союзники вместе перехватили.

"Мы не знаем точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, — то есть уже в понедельник. США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хезболлы", а после сдержать ответ Израиля", — сказал Блинкен.

Он обратился к министрам иностранных дел стран G7 с просьбой оказать дипломатическое давление на Иран, "Хезболлу" и Израиль, чтобы сохранить те достигли максимальной сдержанности.

По словам одного из источников, который участвовал в этом телефонном разговоре, Блинкен выглядел разочарованным, когда информировал министров о недавних переговорах с Израилем по освобождению заложников в Секторе Газа и соглашения о прекращении огня. Госсек признался, что до убийства в Тегеране, Белый дом был "близок к прорыву" и что "сейчас соглашение нужно больше, чем когда-либо".

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