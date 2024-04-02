США и Франция публично поспорили: почему возникло недоразумение

Америка и Франция публично поспорили за то, как нужно относиться к украинским ударам по территории России. Этот вопрос снова поднялся после того, как на российской территории взорвался очередной НПЗ . Дискуссия прошла 2 апреля во время встречи главы Государственного департамента США Энтони Блинкена с французским коллегой Стефаном Сежурне в Париже.

Удары дронов по российским НПЗ (фото из открытых источников)

Блинкен заявил, что США не поддерживает и не поощряет Украину ударов по территории РФ.

"С первых дней мы делаем все возможное, чтобы помочь защитить Украину от российской агрессии. Но мы не поддерживаем и не поощряем украинские удары за пределы ее территории", — заявил Блинкен.

Но глава МИД Франции не поддержал позицию США и отметил, что российские нефтеперерабатывающие объекты являются законной целью украинской армии.

"Украинцы действуют в рамках самозащиты и мы расцениваем, что Россия является агрессором. И в этих условиях сложно сказать что-то еще", — сказал Сежурное.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что депутат Госдумы РФ отреагировал на удар по заводу по производству дронов в России. Российский генерал и депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов прокомментировал утренние атаки дронов по "Алабаге" — российское предприятие, где производятся дроны-камикадзе иранской модели.

На территории Татарстана расположена особая экономическая зона "Алабуга", где производят беспилотники Shahed, которыми Россия постоянно атакует Украину. 2 апреля объекты предприятия атаковали украинские дроны, которые повлекли за собой мощный взрыв. На это отреагировал депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов, рассказавший, когда для России закончатся атаки дронов по ее территории.

Российский генерал также заявил, что удар по предприятию, где производятся дроны для атаки по Украине, это, по его мнению, не военный объект.

