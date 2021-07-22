США и Германия договорились по «Северному потоку-2»: а как же Украина

США и Германия обнародовали совместное соглашение о
завершении строительства “Северного потока-2”, где обещают поддержку
суверенитета и независимости Украины. Эксперты проанализировали данные договоренности для портала
"Комментарии".
Северный поток -2 (фото из открытых источников)
Глава правления неправительственной организации "Майдан
закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос делает
ряд выводов из вчерашнего заявления США и Германии относительно поддержки
Украины, энергетической безопасности и климатическим вопросам.
"Несмотря на известную коррекцию позиции США по "Северному
потоку-2", Вашингтон остается заинтересованным в энергетической безопасности
Европы вообще и Украины, в частности, – уверен эксперт. – Внесение корректив в
позицию Соединенных Штатов было обусловлено необходимостью заручится поддержкой
Германии и Европейского Союза в вопросах, по мнению Администрации Байдена,
являющихся сегодня наиболее актуальными для США, включая сдерживание влияния
Китая. Германия, выразив готовность принять меры в отношении России, если
Москва попытается использовать поставку энергоносителей "в качестве оружия" или
совершит "агрессивные действия" против Украины, фактически признала, что
"Северный поток-2" является, прежде всего, не коммерческим, а российским геополитическим
проектом. При этом, остаются пока неясными вопросы сертификации трубопровода
немецким регулятором. Сама же сертификация, видимо, должна происходить в
соответствии с действующим европейским законодательством".
По мнению Олега Белоколоса, проблемы европейской
энергетической безопасности обрели выразительное Трансатлантическое звучание и
останутся таковыми в обозримом будущем.
"В свете последних событий Украине, вероятно, следует
провести срочные консультации уточняющего характера с США и Германией. А также
начать, наконец, предметное взаимодействие со странами региона,
заинтересованными в реальном обеспечении энергетической безопасности Европы", —
считает эксперт.
Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили
признался: "На мой взгляд, Украина получила второй Будапештский меморандум.
Только на сей раз вместо ядерного оружия у нас забирают источник дохода от
транзита российского природного газа, а взамен предлагают похожие обтекаемые
формулировки".
Эксперт отмечает, что эффективность санкций как меры
принуждения России оставляет желать лучшего.
"Москва не стала более сговорчивой по вопросу Крыма и
Донбасса под влиянием санкций. Угроза санкций не заставит Россию сохранить
транзит газа через ГТС Украины. Во всяком случае, если будут введены символичные
персональные санкции, которые де-юре будут касаться нефтегазового сектора, но
де-факто создадут проблемы отдельным лицам и не остановят экспорт природного
газа и нефти РФ в ЕС. Это не выгодно и самой Европе", — поясняет Георгий
Кухалейшвили.
Он также считает, что не стоит преувеличивать компенсацию в
виде инвестиций США, Германии, частного сектора в альтернативную энергетику
Украины.
"Миллиард долларов — это меньше, чем доходы от транзита
российского газа в размере 2,5-3 млрд долларов в год. Сомневаюсь, что можно еще
что-либо выторговать, так как Украина не участвовала в переговорном процессе
США и Германии, — говорит эксперт. — Берлин и Вашингтон предлагают Киеву брать,
что дают. Штаты и Германия дали понять, что не собираются жертвовать своими интересами
ради поддержки Украины в конфликте с Россией".
Напомним, тема запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2" активизировалась в последние несколько дней. Это и не удивительно, ведь Германия и Соединенные Штаты наконец-то пришли к консенсусу в этом вопросе. Своим мнением с порталом "Комментарии" насчет вероятного окончания строительства СП-2 поделился блогер и политический аналитик Павел Нусс.
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иван
сегодня, 12:07
А как же Украина? А как поступают с сослужившей службу вещью? Как поступают с обманутым терпилой?