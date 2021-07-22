США и Германия договорились по «Северному потоку-2»: а как же Украина

США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства “Северного потока-2”, где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Эксперты проанализировали данные договоренности для портала "Комментарии".

Северный поток -2 (фото из открытых источников)

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос делает ряд выводов из вчерашнего заявления США и Германии относительно поддержки Украины, энергетической безопасности и климатическим вопросам.

"Несмотря на известную коррекцию позиции США по "Северному потоку-2", Вашингтон остается заинтересованным в энергетической безопасности Европы вообще и Украины, в частности, – уверен эксперт. – Внесение корректив в позицию Соединенных Штатов было обусловлено необходимостью заручится поддержкой Германии и Европейского Союза в вопросах, по мнению Администрации Байдена, являющихся сегодня наиболее актуальными для США, включая сдерживание влияния Китая. Германия, выразив готовность принять меры в отношении России, если Москва попытается использовать поставку энергоносителей "в качестве оружия" или совершит "агрессивные действия" против Украины, фактически признала, что "Северный поток-2" является, прежде всего, не коммерческим, а российским геополитическим проектом. При этом, остаются пока неясными вопросы сертификации трубопровода немецким регулятором. Сама же сертификация, видимо, должна происходить в соответствии с действующим европейским законодательством".

По мнению Олега Белоколоса, проблемы европейской энергетической безопасности обрели выразительное Трансатлантическое звучание и останутся таковыми в обозримом будущем.

"В свете последних событий Украине, вероятно, следует провести срочные консультации уточняющего характера с США и Германией. А также начать, наконец, предметное взаимодействие со странами региона, заинтересованными в реальном обеспечении энергетической безопасности Европы", — считает эксперт.

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили признался: "На мой взгляд, Украина получила второй Будапештский меморандум. Только на сей раз вместо ядерного оружия у нас забирают источник дохода от транзита российского природного газа, а взамен предлагают похожие обтекаемые формулировки".



Эксперт отмечает, что эффективность санкций как меры принуждения России оставляет желать лучшего.

"Москва не стала более сговорчивой по вопросу Крыма и Донбасса под влиянием санкций. Угроза санкций не заставит Россию сохранить транзит газа через ГТС Украины. Во всяком случае, если будут введены символичные персональные санкции, которые де-юре будут касаться нефтегазового сектора, но де-факто создадут проблемы отдельным лицам и не остановят экспорт природного газа и нефти РФ в ЕС. Это не выгодно и самой Европе", — поясняет Георгий Кухалейшвили.

Он также считает, что не стоит преувеличивать компенсацию в виде инвестиций США, Германии, частного сектора в альтернативную энергетику Украины.

"Миллиард долларов — это меньше, чем доходы от транзита российского газа в размере 2,5-3 млрд долларов в год. Сомневаюсь, что можно еще что-либо выторговать, так как Украина не участвовала в переговорном процессе США и Германии, — говорит эксперт. — Берлин и Вашингтон предлагают Киеву брать, что дают. Штаты и Германия дали понять, что не собираются жертвовать своими интересами ради поддержки Украины в конфликте с Россией".

Напомним, тема запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2" активизировалась в последние несколько дней. Это и не удивительно, ведь Германия и Соединенные Штаты наконец-то пришли к консенсусу в этом вопросе. Своим мнением с порталом "Комментарии" насчет вероятного окончания строительства СП-2 поделился блогер и политический аналитик Павел Нусс.

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