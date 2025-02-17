logo

BTC/USD

95694.16

ETH/USD

2696.38

LTC/USD

123.43

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США и РФ хотят разблокировать работу посольств
commentss НОВОСТИ Все новости

США и РФ хотят разблокировать работу посольств

Штаты и Россия договариваются о разблокировании работы посольств

17 февраля 2025, 00:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 15 февраля обсуждали вопросы разблокирования работы посольств.

США и РФ хотят разблокировать работу посольств

Штаты и Россия ведут переговоры. Фото из открытых источников

"Я поднял вопрос о нашем посольстве в Москве, которое функционирует в очень сложных условиях. Я заговорил об этом, потому что это важно. Сложно будет взаимодействовать с Россией в чем-либо, если наше посольство не работает", — сказал Марко Рубио.

Госсекретарь США отметил, что Лавров выразил обеспокоенность по поводу работы дипмиссий РФ в США.

"Функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне нужны для успеха переговоров об украинском урегулировании", — добавил он.

Как известно, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского. "В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — сообщила она.

Также 17 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и РФ по переговорам о завершении войны в Украине. Американская делегация во главе с Марко Рубио уже отправилась в Саудовскую Аравию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbsnews.com/news/marco-rubio-face-the-nation-transcript-02-16-2025/
Теги:

Новости

Все новости