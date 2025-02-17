Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 15 февраля обсуждали вопросы разблокирования работы посольств.

Штаты и Россия ведут переговоры. Фото из открытых источников

"Я поднял вопрос о нашем посольстве в Москве, которое функционирует в очень сложных условиях. Я заговорил об этом, потому что это важно. Сложно будет взаимодействовать с Россией в чем-либо, если наше посольство не работает", — сказал Марко Рубио.

Госсекретарь США отметил, что Лавров выразил обеспокоенность по поводу работы дипмиссий РФ в США.

"Функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне нужны для успеха переговоров об украинском урегулировании", — добавил он.

Как известно, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского. "В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — сообщила она.

Также 17 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и РФ по переговорам о завершении войны в Украине. Американская делегация во главе с Марко Рубио уже отправилась в Саудовскую Аравию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.