logo

BTC/USD

85780

ETH/USD

2815.64

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США и Украина согласовали обновленный проект мирного плана: Белый дом раскрыл детали
commentss НОВОСТИ Все новости

США и Украина согласовали обновленный проект мирного плана: Белый дом раскрыл детали

Переговоры о мирном предложении США, которые состоялись 23 ноября в Женеве, в американской администрации назвали "конструктивными"

24 ноября 2025, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Белого дома.

США и Украина согласовали обновленный проект мирного плана: Белый дом раскрыл детали

США. Фото: из открытых источников

Переговоры о мирном предложении США, которые состоялись 23 ноября в Женеве, в американской администрации назвали "конструктивными, целенаправленными и уважительными, подчеркивая общее обязательство достичь справедливого и прочного мира".

Стороны согласились, что консультации были очень продуктивными. Дискуссии показали значительный прогресс в направлении согласования позиций и определения четких следующих шагов.

"Они подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. В результате обсуждений стороны разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение", — указано в заявлении Белого дома.

Украинская делегация подтвердила свою благодарность за непоколебимую преданность США и президента Дональда Трампа неустанным усилиям Киева, направленным на прекращение войны.

Украина и США договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни. Стороны будут оставаться в тесном контакте со своими европейскими партнерами по мере продвижения процесса.

В Белом доме подчеркнули, что окончательные решения в рамках этого рамочного соглашения будут принимать президенты Украины и США.

Читайте также на портале "Комментарии" — на встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/11/joint-statement-on-united-states-ukraine-meeting/
Теги:

Новости

Все новости