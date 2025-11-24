США та Україна погодили оновлений проект мирного плану: Білий дім розкрив деталі

Представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Білого дому.

США. Фото: із відкритих джерел

Переговори про мирну пропозицію США, які відбулися 23 листопада в Женеві, в американській адміністрації назвали "конструктивними, цілеспрямованими та поважними, наголошуючи на загальному зобов'язанні досягти справедливого та міцного світу".

Сторони погодилися, що консультації були дуже продуктивними. Дискусії показали значний прогрес у напрямку узгодження позицій та визначення чітких наступних кроків.

"Вони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. У результаті обговорень сторони розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду", — зазначено у заяві Білого дому.

Українська делегація підтвердила свою подяку за непохитну відданість США та президента Дональда Трампа невпинним зусиллям Києва, спрямованим на припинення війни.

Україна та США домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями найближчими днями. Сторони залишатимуться у тісному контакті зі своїми європейськими партнерами у міру просування процесу.

У Білому домі наголосили, що остаточні рішення в рамках цієї рамкової угоди прийматимуть президенти України та США.

