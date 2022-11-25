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США ищут способы найти и конфисковать активы россиян

С февраля Запад заморозил российские активы на сумму свыше 330 млрд долларов

сегодня, 00:17
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Автор:

Лиля Воробьева

Федеральные прокуроры Соединенных Штатов разослали целые потоки судебных повесток, чтобы найти и изъять объекты недвижимости, банковские счета и трастовые фонды, принадлежащие представителям России. Об этом информирует The Wall Street Journal .

США ищут способы найти и конфисковать активы россиян

Конфискация российских активов в США (фото из открытых источников)

Представители американской правоохранительной системы пытаются отыскать документы, которые помогут пролить свет через запутанные схемы на права собственности. Именно так Запад пытается найти возможности для нового финансирования военной помощи  нашей стране.

Журналисты издания пишут, что еще в феврале Запад заморозил активы РФ на сумму более 330 млрд. долларов. Почти 300 млрд долларов, это – резервы Центрального банка РФ, которые размещены на счетах в иностранных банковских учреждениях. Подавляющая часть этих активов принадлежит российским бизнесменам. Речь идет также о банковских счетах состоятельных российских предпринимателей и принадлежащих им объектах роскоши: яхтах, самолетах, объектах недвижимости и драгоценностях.

Вместе с тем чиновники США говорят о трудностях при поиске таких активов. Ибо они скрыты управленцами с опытом. Поэтому их конфисковать и передать Украине — также процедура усложнена. В публикации утверждают, что процедура конфискации дает право собственности на активы правительства, а сам процесс замораживания лишь заблокирует их пользование для собственника.

Поэтому представители администрации Соединенных Штатов направили обращение в Конгресс, чтобы предоставить им более широкие полномочия для того, чтобы изымать российские активы и направлять их в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сенатор США сделал громкое заявление о поставках оружия для Украины.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/u-s-prosecutors-target-russian-assets-but-legal-hurdles-loom-11669233820?mod=Searchresults_pos5&page=1
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