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"США изменили статус": Макрон сделал сенсационное заявление о войне в Украине

Соединенные Штаты изменили свой геополитический подход и существенно пересмотрели роль в войне между Россией и Украиной.

26 июня 2026, 00:40
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Клименко Елена

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об изменении подхода Соединенных Штатов к войне, которую Россия ведет против Украины. Соответствующее заявление он сделал 25 июня во время 36-го франко-итальянского саммита, проходившего во французском Антибе.

"США изменили статус": Макрон сделал сенсационное заявление о войне в Украине

Фото: из открытых источников

По словам французского лидера, Вашингтон согласился с новым международным документом, свидетельствующим по его оценке об отказе США от роли нейтрального посредника. Документ закрепляет поддержку Украины и ее суверенитета.

"О Украине впервые Соединенные Штаты одобрили текст, в котором отмечается, что они больше не являются нейтральным посредником", — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Французский президент отметил, что такое изменение демонстрирует новый подход американской стороны к российско-украинской войне. Он также подчеркнул, что в документе содержится подтверждение неизменной поддержки территориальной целостности Украины, остающейся одним из ключевых принципов международной политики союзников.  

Кроме политических заявлений документ предусматривает продолжение практической помощи Киеву. Речь идет о дальнейшей военной поддержке украинской армии, содействии в укреплении энергетической безопасности государства, а также сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

"Они поддерживают вместе с нами территориальную целостность Украины, военную и энергетическую поддержку, а также санкции против России", — резюмировал президент Франции.

Портал "Комментарии" ранее писал, что городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на обвинения со стороны польского политика Ярослава Качиньского, назвав их неправдивыми и не отвечающими реальным обстоятельствам. По словам мэра, распространение недостоверной информации может стать основанием для обращения в суд.



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