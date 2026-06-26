"США змінили статус": Макрон зробив сенсаційну заяву про війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про зміну підходу Сполучених Штатів до війни, яку Росія веде проти України. Відповідну заяву він зробив 25 червня під час 36-го франко-італійського саміту, що проходив у французькому місті Антіб.

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За словами французького лідера, Вашингтон погодився з новим міжнародним документом, який, за його оцінкою, свідчить про відмову США від ролі нейтрального посередника. Натомість документ закріплює підтримку України та її суверенітету.

"Щодо України, вперше Сполучені Штати схвалили текст, у якому зазначається, що вони більше не є нейтральним посередником", — наголосив Еммануель Макрон.

Французький президент зазначив, що така зміна демонструє новий підхід американської сторони до російсько-української війни. Він також підкреслив, що у документі міститься підтвердження незмінної підтримки територіальної цілісності України, яка залишається одним із ключових принципів міжнародної політики союзників.

Окрім політичних заяв, документ передбачає продовження практичної допомоги Києву. Йдеться про подальшу військову підтримку української армії, сприяння у зміцненні енергетичної безпеки держави, а також збереження й посилення санкційного тиску на Росію.

"Вони підтримують разом з нами територіальну цілісність України, військову та енергетичну підтримку, а також санкції проти Росії", — резюмував президент Франції.

Портал "Коментарі" раніше писав, що міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на звинувачення з боку польського політика Ярослава Качинського, назвавши їх неправдивими та такими, що не відповідають реальним обставинам. За словами мера, поширення недостовірної інформації може стати підставою для звернення до суду.