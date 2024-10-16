США категорически отказались сбивать ракеты РФ: какая причина

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Марьян Ощановский
Представители администрации Джо Байдена рассказали, почему США и Великобритания помогали сбивать иранские ракеты над Израилем и начали развертывать в регионе передовые системы ПВО, а сбивать российские ракеты над территорией Украины категорически отказываются.
Штаты не будут сбивать ракеты РФ. Фото из открытых источников
Как пишет Politico, два сотрудника администрации Джо Байдена высказали аналогичные соображения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают уничтожать Торецк в Донецкой области. "Враг "разбирает" город артиллерией, авиацией и fpv-дронами. В Торецке фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически "стерты" fpv-дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции", – рассказала Анастасия Бобовникова.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Силах обороны Украины призвали западных союзников отреагировать на участие северокорейских солдат в войне против Украины. "Хотелось бы услышать какие-то действия наших западных партнеров после привлечения пехотных северокорейских подразделений к войне в Украине. На симметричность надеяться не приходится, просто хотя бы какую-то реакцию", — заявил майор ВСУ Максим Жорин.
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