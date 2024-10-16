Представители администрации Джо Байдена рассказали, почему США и Великобритания помогали сбивать иранские ракеты над Израилем и начали развертывать в регионе передовые системы ПВО, а сбивать российские ракеты над территорией Украины категорически отказываются.

Штаты не будут сбивать ракеты РФ. Фото из открытых источников

"Суровая правда, которая украинцам, возможно, не понравится, но от которой, к сожалению, никуда не деться, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Риск гораздо выше, если пытаться сделать это с Россией", – рассказал анонимно старший помощник сенатора.

Как пишет Politico, два сотрудника администрации Джо Байдена высказали аналогичные соображения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают уничтожать Торецк в Донецкой области. "Враг "разбирает" город артиллерией, авиацией и fpv-дронами. В Торецке фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически "стерты" fpv-дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции", – рассказала Анастасия Бобовникова.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Силах обороны Украины призвали западных союзников отреагировать на участие северокорейских солдат в войне против Украины. "Хотелось бы услышать какие-то действия наших западных партнеров после привлечения пехотных северокорейских подразделений к войне в Украине. На симметричность надеяться не приходится, просто хотя бы какую-то реакцию", — заявил майор ВСУ Максим Жорин.