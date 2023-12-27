США меняют стратегию по Украине: что известно

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Марьян Ощановский
Чиновники США и Евросоюза начали отказываться от идеи поддержки Украины до полной победы над Россией и выхода на границы 1991 года. Западные партнеры все больше концентрируют свое внимание на улучшении позиций Украины в предстоящих возможных переговорах с Кремлем о прекращении войны, учитывая, что Россия может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, передает портал "Комментарии".
Белый дом меняет стратегию в отношении Украины. Фото из открытых источников
По информации издания, несмотря на то, что США официально не изменили свою риторику, не публично Белый дом обсуждает с Киевом переход ВСУ в оборону.
Источник в Белом доме сообщил, что большая часть стратегического перехода к обороне направлена на укрепление позиции Украины на потенциальных предстоящих переговорах с РФ.
В то же время, отмечает издание, речь пока не идет о каких-либо переговорах, а украинская армия продолжает контрнаступление на отдельных участках фронта.
Кроме того, издание отмечает, что в разгар избирательной кампании Джо Байдену будет непросто поддерживать военные усилия Украины, беспощадно критикуемые представителями Республиканской партии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что переданные западными партнерами американские истребители F-16 могут уже находиться на территории Украины и применяться на поле боя. Соответствующее предположение издание делает на основе того, что за последние три недели российские оккупанты потеряли восемь самолетов. Воздушные силы ВСУ опровергли слухи, что истребители F-16 могут появиться в Украине до конца 2023 года.
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Ігор
сегодня, 20:17
У програшного корумпованого командування - обрізана Україна. Хоч народилась вона у кордонах 1991. Жодної виграшної позиції Україна не буде мати. Це буде і визнання реальних кордонів; і справжня демократизація та боротьба з корупцією; і справжня, а ні самопроголошена влада; і відмова від репарацій та Гаагського трибуналу; і компенсація збитків які зазнали окуповані території; і багато, багато чого. Програли розкрадаючи!