США могут оказаться на грани коллапса через автоперо: что произошло

В конце своего президентского срока Джо Байден подписал помилование для сына, Гантера Байдена, обвиняемого в преступлениях, связанных с оружием и налоговыми нарушениями. Это решение вызвало широкий резонанс, ведь ранее глава Белого дома уверял, что не будет вмешиваться в дело сына и не будет использовать право на помилование.

Автоперо

Ряд СМИ сообщил, что из-за состояния здоровья Байден, якобы, пользовался автопером — устройством, автоматически имитирующим подпись. Эту информацию подтверждает консервативный портал The Heritage Foundation, обнаруживший, что все подписи президента на документах идентичны, за исключением указа о выходе из избирательной гонки в 2024 году.

При этом в СМИ вызвал особый интерес указ от 30 декабря 2022 года о помиловании шести человек. Документ отмечает, что он подписан в Вашингтоне, однако в тот день Байден находился на Виргинских островах США, где играл в гольф. Это усугубило подозрения в использовании автоподписи.

На скандал вокруг автоподписи отреагировал президент США Дональд Трамп. Более того, в своей соцсети Truth Social он заявил, что помилование Байдена недействительно.

"Помилования, которые "сонный" Джо Байден подписал, не имеют никакой юридической силы, ведь они были заверены автоматическим устройством. Он даже не знал о них!", — заявил Трамп.

Более того, Трамп также намекнул, что готовившие документы могли нарушить закон.

Известно, что автоперо — это устройство, имитирующее подпись человека с помощью механического или электронного механизма. Его используют в случаях, когда лицо физически не может подписать документы своими руками.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее врач Байдена сообщал о его болезнях.



