США могут оказаться на грани коллапса через автоперо: что произошло

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Ткачик Олеся
В конце своего президентского срока Джо Байден подписал помилование для сына, Гантера Байдена, обвиняемого в преступлениях, связанных с оружием и налоговыми нарушениями. Это решение вызвало широкий резонанс, ведь ранее глава Белого дома уверял, что не будет вмешиваться в дело сына и не будет использовать право на помилование.
Автоперо
Ряд СМИ сообщил, что из-за состояния здоровья Байден, якобы, пользовался автопером — устройством, автоматически имитирующим подпись. Эту информацию подтверждает консервативный портал The Heritage Foundation, обнаруживший, что все подписи президента на документах идентичны, за исключением указа о выходе из избирательной гонки в 2024 году.
При этом в СМИ вызвал особый интерес указ от 30 декабря 2022 года о помиловании шести человек. Документ отмечает, что он подписан в Вашингтоне, однако в тот день Байден находился на Виргинских островах США, где играл в гольф. Это усугубило подозрения в использовании автоподписи.
На скандал вокруг автоподписи отреагировал президент США Дональд Трамп. Более того, в своей соцсети Truth Social он заявил, что помилование Байдена недействительно.
Более того, Трамп также намекнул, что готовившие документы могли нарушить закон.
Известно, что автоперо — это устройство, имитирующее подпись человека с помощью механического или электронного механизма. Его используют в случаях, когда лицо физически не может подписать документы своими руками.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее врач Байдена сообщал о его болезнях.
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