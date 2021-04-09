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США могут отправить в Черное море корабли для сдерживания РФ

В Пентагоне также сообщили, что ВМС и в дальнейшем запускают разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем

сегодня, 00:26
Автор:

Ольга Чародий

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины из-за наращивания сил России на востоке нашей страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

США могут отправить в Черное море корабли для сдерживания РФ

Черное море (фото из открытых источников)

В министерстве обороны США считают, что развертывание военных кораблей в Черном море даст сигнал России, что Вашингтон следит за ситуацией.

В то же время, США должны за две недели сообщить Турции, что они планируют зайти в Черное море. До сих пор неизвестно, прислали ли такое оповещения Анкаре. В то же время, в Вашингтоне подчеркнули готовность реагировать, если ситуация изменится и Россия перейдет к более активным действиям. В Соединенных штатах еще раз заверили украинскую сторону, что готовы  оперативно вмешаться, если ситуация будет кардинально меняться. 

 Напомним, участник программы Украина-НАТО, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль напоминает, что свой путь в Североатлантический альянс (СА) наша страна начала вскоре после обретения независимости. И чем дальше, тем больше украинцев поддерживали этот путь. Особенно после начала российской агрессии. Да, палки в колеса нам ставила и ставит Россия, мешая евроатлантической интеграции Украины. Но и сама наша страна, к сожалению, не преуспевает в подтягивании к стандартам НАТО.

Она акцентирует, что в последние дни мы видим много новостей вокруг возможного предоставления Украине ПДЧ — Плана действий по членству в НАТО (программа по принятию новых членов в СА, которая ускоряет этот процесс).


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/04/08/politics/ukraine-us-black-sea/index.html?fbclid=IwAR1F68UMwTUI7Yaj3ZF1zSs2YBhVtpTCFfskl3IWsFvEd3lDs5rd2rIIlhw
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