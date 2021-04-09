США могут отправить в Черное море корабли для сдерживания РФ

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины из-за наращивания сил России на востоке нашей страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

Черное море (фото из открытых источников)

В министерстве обороны США считают, что развертывание военных кораблей в Черном море даст сигнал России, что Вашингтон следит за ситуацией.

В то же время, США должны за две недели сообщить Турции, что они планируют зайти в Черное море. До сих пор неизвестно, прислали ли такое оповещения Анкаре. В то же время, в Вашингтоне подчеркнули готовность реагировать, если ситуация изменится и Россия перейдет к более активным действиям. В Соединенных штатах еще раз заверили украинскую сторону, что готовы оперативно вмешаться, если ситуация будет кардинально меняться.

Напомним, участник программы Украина-НАТО, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль напоминает, что свой путь в Североатлантический альянс (СА) наша страна начала вскоре после обретения независимости. И чем дальше, тем больше украинцев поддерживали этот путь. Особенно после начала российской агрессии. Да, палки в колеса нам ставила и ставит Россия, мешая евроатлантической интеграции Украины. Но и сама наша страна, к сожалению, не преуспевает в подтягивании к стандартам НАТО.

Она акцентирует, что в последние дни мы видим много новостей вокруг возможного предоставления Украине ПДЧ — Плана действий по членству в НАТО (программа по принятию новых членов в СА, которая ускоряет этот процесс).

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