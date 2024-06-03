США могут получить своего Януковича: почему Путин аплодирует

Республиканская
партия, которая находится под контролем трамповской платформы МАГА, официально
заявила, что, не смотря на решение американского суда, выдвигает и поддерживает
Дональда Трампа кандидатом в президента США.
Дональд Трамп
Как считает политолог
Виктор Небоженко, кремлевский диктатор Владимир Путин глубоко удовлетворен, как
и в случае с Виктором Януковичем.
"Ему кажется, что
ему опять повезло с Америкой, как тогда с Украиной. Большей дискредитации
страны, чем борьба уголовно наказуемого кандидата в президенты за власть в
демократической стране трудно придумать, ибо "это работает", как с несчастной Украиной
(Янукович), так и с высокомерной и самоуверенной Америкой, которая думала, что
она независима от Кремля или Пекина", - отметил Небоженко.
При этом он
подчеркнул, что между Януковичем и Трампом много общего.
"Обоих суды
признали уголовниками. Но Янукович был рецидивистом — три ходки в тюрьму по
решению суда и легко добился политического успеха и благосклонности украинских
избирателей, а Трамп впервые получил решение американского суда и уголовный
статус в середине избирательной кампании. Поможет ли имидж уголовника Трампу
стать президенту, как Януковичу или нет?" - отмечает политолог.
По его мнение,
тут остается слово за Россией.
"Впервые в
истории президентских выборов в США американские избиратели здесь вторичны. Но,
есть еще "глубинное государство", которое блюдет не только свои корпоративны
интересы и ценности, но и национальные интересы безопасности США. Ему тоже
придется выбирать и решать проблему устойчивости, стабильности американского
государства и политической системы", — добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о том, отвернутся ли от Трампа избиратели.
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