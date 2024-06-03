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США могут получить своего Януковича: почему Путин аплодирует

США могут получить своего Януковича, а именно президента-уголовника, отмечает политолог Виктор Небоженко. По его словам, большей дискредитации страны трудно придумать

сегодня, 14:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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Республиканская партия, которая находится под контролем трамповской платформы МАГА, официально заявила, что, не смотря на решение американского суда, выдвигает и поддерживает Дональда Трампа кандидатом в президента США.

США могут получить своего Януковича: почему Путин аплодирует

Дональд Трамп

Как считает политолог Виктор Небоженко, кремлевский диктатор Владимир Путин глубоко удовлетворен, как и в случае с Виктором Януковичем.

"Ему кажется, что ему опять повезло с Америкой, как тогда с Украиной. Большей дискредитации страны, чем борьба уголовно наказуемого кандидата в президенты за власть в демократической стране трудно придумать, ибо "это работает", как с несчастной Украиной (Янукович), так и с высокомерной и самоуверенной Америкой, которая думала, что она независима от Кремля или Пекина",
- отметил Небоженко.

При этом он подчеркнул, что между Януковичем и Трампом много общего.

"Обоих суды признали уголовниками. Но Янукович был рецидивистом — три ходки в тюрьму по решению суда и легко добился политического успеха и благосклонности украинских избирателей, а Трамп впервые получил решение американского суда и уголовный статус в середине избирательной кампании. Поможет ли имидж уголовника Трампу стать президенту, как Януковичу или нет?"
- отмечает политолог.

По его мнение, тут остается слово за Россией.

"Впервые в истории президентских выборов в США американские избиратели здесь вторичны. Но, есть еще "глубинное государство", которое блюдет не только свои корпоративны интересы и ценности, но и национальные интересы безопасности США. Ему тоже придется выбирать и решать проблему устойчивости, стабильности американского государства и политической системы",
— добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, отвернутся ли от Трампа избиратели.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid038LXA4x5uvS43xxmJkf6y24qmnGLfQZxi6ZrHQsfStaaPA28dPF13xSD81A8jzrbrl&id=100009010040969
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