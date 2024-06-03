США могут получить своего Януковича: почему Путин аплодирует

Республиканская партия, которая находится под контролем трамповской платформы МАГА, официально заявила, что, не смотря на решение американского суда, выдвигает и поддерживает Дональда Трампа кандидатом в президента США.

Дональд Трамп

Как считает политолог Виктор Небоженко, кремлевский диктатор Владимир Путин глубоко удовлетворен, как и в случае с Виктором Януковичем.

"Ему кажется, что ему опять повезло с Америкой, как тогда с Украиной. Большей дискредитации страны, чем борьба уголовно наказуемого кандидата в президенты за власть в демократической стране трудно придумать, ибо "это работает", как с несчастной Украиной (Янукович), так и с высокомерной и самоуверенной Америкой, которая думала, что она независима от Кремля или Пекина", - отметил Небоженко.

При этом он подчеркнул, что между Януковичем и Трампом много общего.

"Обоих суды признали уголовниками. Но Янукович был рецидивистом — три ходки в тюрьму по решению суда и легко добился политического успеха и благосклонности украинских избирателей, а Трамп впервые получил решение американского суда и уголовный статус в середине избирательной кампании. Поможет ли имидж уголовника Трампу стать президенту, как Януковичу или нет?" - отмечает политолог.

По его мнение, тут остается слово за Россией.

"Впервые в истории президентских выборов в США американские избиратели здесь вторичны. Но, есть еще "глубинное государство", которое блюдет не только свои корпоративны интересы и ценности, но и национальные интересы безопасности США. Ему тоже придется выбирать и решать проблему устойчивости, стабильности американского государства и политической системы", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, отвернутся ли от Трампа избиратели.



