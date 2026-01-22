США могут разместить в Гренландии элементы «Золотого купола»: новое заявление Трампа

Соединенные Штаты могут разместить на территории Гренландии компоненты системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Договоренности по гренландской тематике фактически гарантируют Вашингтону неограниченный доступ к оборонной инфраструктуре острова. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business, сообщает CNN.

По словам американского лидера, сейчас стороны согласовывают технические параметры сотрудничества, однако ключевые принципы уже определены.

"Сейчас действительно обсуждаются детали, но, по сути, это полный доступ. Этому нет конца, нет ограничений во времени", — отметил Трамп.

Он уточнил, что среди возможных элементов военного присутствия размещение системы ПРО "Золотой купол", которая должна перехватывать ракеты на подлете.

"Мы получаем все, что хотим, бесплатно", — добавил президент США.

Трамп также отметил исключительное стратегическое значение Гренландии для системы глобальной безопасности, объяснив, что потенциальные траектории ракет в случае конфликта будут проходить именно над этим регионом, что делает его ключевой точкой для перехвата угроз.

