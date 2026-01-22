США можуть розмістити в Гренландії елементи «Золотого купола»: нова заява Трампа

Сполучені Штати можуть розмістити на території Гренландії компоненти системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Домовленості з гренландської тематики фактично гарантують Вашингтону необмежений доступ до оборонної інфраструктури острова. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox Business, повідомляє CNN.

За словами американського лідера, зараз сторони узгоджують технічні параметри співпраці, однак ключові принципи вже визначені.

"Зараз дійсно обговорюються деталі, але по суті це повний доступ. Цьому немає кінця, немає обмежень у часі", — зазначив Трамп.

Він уточнив, що серед можливих елементів військової присутності — розміщення системи ПРО "Золотий купол", яка має перехоплювати ракети на підльоті.

"Ми отримуємо все, що хочемо, безкоштовно", — додав президент США.

Трамп також наголосив на винятковому стратегічному значенні Гренландії для системи глобальної безпеки, пояснивши, що потенційні траєкторії ракет у разі конфлікту проходитимуть саме над цим регіоном, що робить його ключовою точкою для перехоплення загроз.

