США можуть розмістити в Гренландії елементи «Золотого купола»: нова заява Трампа
НОВИНИ

США можуть розмістити в Гренландії елементи «Золотого купола»: нова заява Трампа

Президент США заявив, що сторони узгоджують технічні параметри співпраці, однак ключові принципи вже визначені

22 січня 2026, 16:19
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Сполучені Штати можуть розмістити на території Гренландії компоненти системи протиракетної оборони "Золотий купол". 

США можуть розмістити в Гренландії елементи «Золотого купола»: нова заява Трампа

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Домовленості з гренландської тематики фактично гарантують Вашингтону необмежений доступ до оборонної інфраструктури острова. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox Business, повідомляє CNN.

За словами американського лідера, зараз сторони узгоджують технічні параметри співпраці, однак ключові принципи вже визначені.

"Зараз дійсно обговорюються деталі, але по суті це повний доступ. Цьому немає кінця, немає обмежень у часі", — зазначив Трамп.

Він уточнив, що серед можливих елементів військової присутності — розміщення системи ПРО "Золотий купол", яка має перехоплювати ракети на підльоті.

"Ми отримуємо все, що хочемо, безкоштовно", — додав президент США.

Трамп також наголосив на винятковому стратегічному значенні Гренландії для системи глобальної безпеки, пояснивши, що потенційні траєкторії ракет у разі конфлікту проходитимуть саме над цим регіоном, що робить його ключовою точкою для перехоплення загроз.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі заявив, що зустріч була "дуже хорошою", а головним спільним прагненням сторін є якнайшвидше завершення війни в Україні. У зверненні до російського диктатора Володимира Путіна американський лідер сказав, що війна має закінчитися.

Після переговорів з Зеленським Трамп зустрівся з журналістами та повідомив, що переговори з українським лідером пройшли "дуже добре". За його словами, всі сторони конфлікту втомилися від бойових дій і зацікавлені у завершенні війни. 



Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-news-01-22-26?post-id=cmkpautq700003b6r68auw5wo&t=1769085551585
