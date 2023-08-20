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США могут серьезно снизить объемы военной помощи для Украины: что известно

Через несколько недель истекает срок действия пакета американского финансирования Украины в размере 43 млрд долларов

сегодня, 17:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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В следующем году военная помощь Украине от США может существенно снизиться. Ведь через несколько недель истекает срок действия пакета американского финансирования Украины в размере 43 млрд долларов. Для того, чтобы продолжить финансирование администрации Байдена, нужно получить одобрение Конгресса, но это может быть нелегкой задачей из-за растущего в США по пессимизму по поводу контрнаступления ВСУ .

США могут серьезно снизить объемы военной помощи для Украины: что известно

США могут снизить объем военной помощи (фото из открытых источников)

Об этом сообщает FT.


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"Я не думаю, что вы услышите аргумент от любого, что все идет хорошо или что это движется к месту, которое люди сочли бы хорошим", — рассказал журналистам американский политолог.

Авторы публикации отмечают, что один из моментов напряженности между США и Украиной связан с тем, как Киев ведет наступление. По информации СМИ, американские официальные лица призвали Украину быть менее склонной к риску и полностью отправить свои силы на юг и прекратить концентрироваться на востоке, потому что там задействована почти половина военных.

"Но Украина развернула некоторые из своих лучших боевых подразделений на востоке Украины. В битве за Бахмут", — пишет издание.

Кроме этого, по видам помощи также возникают разногласия. Некоторые аналитики из США говорят, что акцент Украины на дальнобойном оружии неуместен из-за его "скромного влияния в войне".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина получит первые истребители F-16 европейской страны. Нидерланды стали первой европейской страной, согласившейся передать западные боевые самолеты F-16 для Украины.

Президент Украины совершил визит в Нидерланды, где встретился с премьер-министром Марком Рютте. Перед визитом Зеленский заявил, что в Нидерландах будут проходить важные обсуждения по поставкам оружия. Теперь Зеленский опубликовал твит, в котором рассказал, что Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16.
 



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Источник: https://www.ft.com/content/4d40482a-f8c4-42b8-af60-2374f93070ca
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