США могут снять санкции с "Северного потока-2": Байден назвал условие

Строительство российского трубопровода в Европу "Северный поток-2" находится в зоне обсуждения экономистов и политиков многих стран мира. Известно, что Германия занимает "челночную" позицию, поскольку впрямую не идет на блокирование российской энергетической стройки. Известно, что переговоры о судьбе "Северного потока-2" находятся в повестке лидеров ведущих стран.

Строительство газопровода "Северный поток-2" / фото Известия

В частности, судьба строящегося газопровода стала предметом обсуждения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Американский лидер в ходе переговоров признал возможность снятия санкций против "трубы", однако произойдет это лишь при определенном условии. Байден считает, что ключевым решением урегулирования опроса станет невозможность сокращения транзита газа через Украину. В случае, если ФРГ сможет реализовать такой вариант решения вопроса, США снимут санкции. Такую информацию опубликовало издание Handelsblatt, ссылаясь на собственные компетентные источники. Как сообщает газета, обсуждение "Северного потока-2" велось во время телефонного разговора двух лидеров.

"Германия должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае не удастся решить проблему по теме "Северного потока – 2", — уточнил источник издания.

При этом вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц уверен, что "Северный поток – 2" будет достроен до конца.

Отметим, что еще в 2016 году Джо Байден, находящийся в то время на посту вице-президента США назвал решение о строительстве "Северного потока-2" плохой сделкой для Европы. Что неудивительно, поскольку США заинтересованы в газовом рынке европейских стран.

Как сообщал портал "Комментарии", германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до конца мая. То есть, Германия продолжает делать максимум для того, чтобы СП-2 состоялся. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие шансы на то, что "Северный поток-2" достроят в нынешнем году и можно ли еще остановить строительство.

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