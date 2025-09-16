logo

США могут ударить по России в обход позиции Трампа: детали
США могут ударить по России в обход позиции Трампа: детали

WSJ пишет о том, что Конгресс должен начать действовать в отношении Украины без оглядки на Трампа

16 сентября 2025, 10:58
Автор:
Кравцев Сергей

Законопроект о санкциях уже несколько месяцев находится в ожидании, якобы для того, чтобы дать Дональду Трампу время на его глобальную "личную дипломатию". Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканцев в Сенате Джон Тун уступают Трампу из-за партийной лояльности, но ситуация могла бы измениться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

США могут ударить по России в обход позиции Трампа: детали

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что Конгресс – это равноправная ветвь власти со своими полномочиями и обязанностью защищать интересы страны и её национальную безопасность, отмечают журналисты. 

"Если они и дальше будут препятствовать голосованию по этим мерам в Палате представителей и Сенате, то станут соучастниками в той судьбе, которая выпадет Украине", — считают журналисты.

В материале говорится, если же дать ход голосованиям, они помогут президенту, нравится ему это или нет. Путин увидит, куда в Америке "дует ветер", а Трампу придётся выбирать: либо усилить давление на Путина, либо ничего не делать и взять на себя часть ответственности за новые годы войны, смерти и разрушений.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что, если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг. Почему Трамп фактически ставит ультиматум европейцам для введения новых санкций? Что будет означать для ЕС введение новых тарифов в отношении Индии и Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – война закончится через 60 или 90 дней: у Трампа назвали главное условие.

Ранее "Комментарии" писали – последнее слово за Трампом: Рубио рассказал о решении, которое повлияет на войну РФ против Украины.




Источник: https://www.wsj.com/opinion/russia-sanctions-bills-congress-vladimir-putin-donald-trump-ukraine-51e38089?mod=hp_opin_pos_1
