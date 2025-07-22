США могут вновь ударить по Ирану: о чем предупредил Трамп

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Если потребуется, США готовы повторно вновь сравнять с землей объекты ядерной программы Ирана. Такое заявление в соцсети Truth Social сделал президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома вспомнил слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи из интервью телеканалу Fox News об очень серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов страны.
Кроме того, президент в негативном ключе высказался о телекомпании CNN, которая изначально сомневалась в его информации о результатах операции.
Досталось от американского лидера и каналу MSDNC.
Читайте также на портале "Комментарии" — США ударами по Ирану уничтожили его ядерную программу. Однако не стоит исключать вероятности, что Тегеран может восстановить ее в другом месте. Такое заявление перед журналистами на борту Air Force One сделал президент США Дональд Трамп, которого цитирует Reuters.
Глава Белого дома отметил, что, по его мнению, ядерная программа Тегерана была окончательно остановлена, хотя Иран может возобновить ее в другом месте. Дональд Трамп заявил, что обсудит Иран с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 7 июля.