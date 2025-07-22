США могут вновь ударить по Ирану: о чем предупредил Трамп

Если потребуется, США готовы повторно вновь сравнять с землей объекты ядерной программы Ирана. Такое заявление в соцсети Truth Social сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома вспомнил слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи из интервью телеканалу Fox News об очень серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов страны.

"Конечно, что так, как я и говорил (объекты уничтожены – ред.), и мы сделаем это снова, если потребуется!", — подчеркнул Дональд Трамп.

Кроме того, президент в негативном ключе высказался о телекомпании CNN, которая изначально сомневалась в его информации о результатах операции.

Досталось от американского лидера и каналу MSDNC.

"Фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого "репортера" и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые "уничтожили" ядерные объекты Ирана. CNN — канал, который очень проигрывает по рейтингам, как и MSDNC!", — написал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — США ударами по Ирану уничтожили его ядерную программу. Однако не стоит исключать вероятности, что Тегеран может восстановить ее в другом месте. Такое заявление перед журналистами на борту Air Force One сделал президент США Дональд Трамп, которого цитирует Reuters.

Глава Белого дома отметил, что, по его мнению, ядерная программа Тегерана была окончательно остановлена, хотя Иран может возобновить ее в другом месте. Дональд Трамп заявил, что обсудит Иран с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 7 июля.

"Я бы сказал, что это (ядерная программа – ред.) отодвинуто навсегда. Я думаю, что им придется начать в другом месте. А если они и начнут, это будет проблема", — заявил президент США.



