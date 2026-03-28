США на грани: действительно ли у США из-за войны в Иране могут закончиться Tomahawk

За месяц войны с Ираном США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk cruise missile, что вызвало серьезную обеспокоенность среди чиновников Пентагона. Об этом сообщает The Washington Post, указывая на беспрецедентные темпы расхода высокоточного вооружения.

Ракеты Tomahawk. Фото: из открытых источников

Ракеты Tomahawk, запускаемые с кораблей и подводных лодок ВМС США, остаются ключевым инструментом американских ударных операций со времен войны в Персидском заливе 1991 года. Однако их производство ограничено: ежегодно выпускаются лишь сотни единиц, а цикл изготовления может достигать двух лет.

По словам источников, текущие запасы на Ближнем Востоке уже близки к критическим. Один из чиновников охарактеризовал уровень оставшихся ракет как "тревожно низкий", а другой заявил, что без срочных мер Пентагон рискует достичь состояния "Винчестер" — полного исчерпания боеприпасов.

Стоимость одной современной ракеты достигает 3,6 миллиона долларов, что делает их не только стратегическим, но и крайне дорогим ресурсом. При этом закупки в последние годы оставались скромными: в прошлогодний оборонный бюджет было включено всего 57 единиц.

Эксперты расходятся в оценках общего арсенала. По данным аналитиков, до начала операции "Эпическая ярость" ВМС США могли располагать от 3000 до 4500 ракет. Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан считает, что запуск более 800 ракет означает расход до четверти всего запаса.

По его словам, восстановление арсенала займет годы, что ставит под вопрос способность США поддерживать интенсивные боевые действия на прежнем уровне в случае затяжного конфликта.

