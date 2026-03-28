США на межі: чи справді США через війну в Ірані можуть закінчитися Tomahawk

За місяць війни з Іраном США випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk cruise missile, що викликало серйозне занепокоєння серед чиновників Пентагону. Про це повідомляє The Washington Post, вказуючи на безпрецедентні темпи витрати високоточного озброєння.

Ракети Tomahawk. Фото: з відкритих джерел

Ракети Tomahawk, що запускаються з кораблів та підводних човнів ВМС США, залишаються ключовим інструментом американських ударних операцій з часів війни у Перській затоці 1991 року. Однак їхнє виробництво обмежене: щорічно випускаються лише сотні одиниць, а цикл виготовлення може досягати двох років.

За словами джерел, поточні запаси на Близькому Сході вже близькі до критичних. Один з чиновників охарактеризував рівень ракет, що залишилися, як "тривожно низький", а інший заявив, що без термінових заходів Пентагон ризикує досягти стану "Вінчестер" — повного вичерпання боєприпасів.

Вартість однієї сучасної ракети досягає 3,6 мільйона доларів, що робить їх не лише стратегічним, а й вкрай дорогим ресурсом. При цьому закупівлі останніми роками залишалися скромними: до торішнього оборонного бюджету було включено лише 57 одиниць.

Експерти розходяться в оцінках загального арсеналу. За даними аналітиків, до початку операції "Епічна лють" ВМС США могли мати в своєму розпорядженні від 3000 до 4500 ракет. Старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Кансіан вважає, що запуск понад 800 ракет означає витрати до чверті всього запасу.

За його словами, відновлення арсеналу займе роки, що ставить під сумнів здатність США підтримувати інтенсивні бойові дії на колишньому рівні у разі затяжного конфлікту.

