США нацелились на пересмотр договора с Данией: что может измениться

США намерены инициировать пересмотр оборонного соглашения с Данией от 1951 года, чтобы устранить любые формальные ограничения на свое военное присутствие в Гренландии. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

США. Фото: из открытых источников

Действующий договор предусматривает, что Соединенные Штаты обязаны "консультироваться и информировать" власти Дании и Гренландии перед внесением любых существенных изменений в военные операции или инфраструктуру США на острове.

Однако, по данным источников Bloomberg, американская сторона на переговорах настаивает на изменении этой формулировки, чтобы в будущем не сталкиваться с какими-либо ограничениями при реализации собственных оборонных планов.

Обсуждение деталей возможного обновленного соглашения продолжается. Ранее Bloomberg сообщал, что продвигаемое администрацией президента США Дональда Трампа рамочное соглашение может включать размещение американских ракет в Гренландии, расширение прав на добычу полезных ископаемых, а также меры по сдерживанию растущего влияния Китая в Арктике. Кроме того, документ предусматривает усиление присутствия НАТО в регионе. В обмен на это Трамп, по данным источников, готов отказаться от введения тарифов против европейских стран.

В случае реализации этих планов будет нарушена многолетняя тенденция сокращения американского военного присутствия в Гренландии, наблюдавшаяся после окончания холодной войны.

При этом остается открытым вопрос, согласятся ли Копенгаген и власти Гренландии на пересмотр договора. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обе стороны открыты к "дальнейшему расширению" оборонного соглашения 1951 года, однако не стала уточнять возможные условия.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для предстоящего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также принято решение не вводить тарифы против стран Европы. Рамочное соглашение по Гренландии не предусматривает передачи острова под контроль Вашингтона. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, ознакомленных с содержанием предложения. Не выглядит ли так, что мы стали свидетелями очередного громкого спектакля на тему "Трамп-триумфатор, которому все удается"? Какова вероятность деэскалации ситуации США с Гренландией, а при этом НАТО и ЕС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



