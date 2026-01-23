США націлилися на перегляд договору з Данією: що може змінитися

США мають намір ініціювати перегляд оборонної угоди з Данією від 1951 року, щоб усунути будь-які формальні обмеження на свою військову присутність у Гренландії. Про це повідомляє інформагентство Bloomberg.

США. Фото: із відкритих джерел

Чинний договір передбачає, що Сполучені Штати зобов'язані "консультуватися та інформувати" владу Данії та Гренландії перед внесенням будь-яких істотних змін до військових операцій чи інфраструктури США на острові.

Однак, за даними джерел Bloomberg, американська сторона на переговорах наполягає на зміні цього формулювання, щоб у майбутньому не стикатися з обмеженнями при реалізації власних оборонних планів.

Обговорення деталей можливої оновленої угоди продовжується. Раніше Bloomberg повідомляв, що рамкова угода, що просувається адміністрацією президента США Дональда Трампа, може включати розміщення американських ракет у Гренландії, розширення прав на видобуток корисних копалин, а також заходи щодо стримування зростаючого впливу Китаю в Арктиці. Крім того, документ передбачає посилення присутності НАТО у регіоні. В обмін на це Трамп, за даними джерел, готовий відмовитись від запровадження тарифів проти європейських країн.

У разі реалізації цих планів буде порушено багаторічну тенденцію скорочення американської військової присутності в Гренландії, яка спостерігалася після закінчення холодної війни.

При цьому залишається відкритим питання, чи погодиться Копенгаген та влада Гренландії на перегляд договору. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що обидві сторони відкриті до подальшого розширення оборонної угоди 1951 року, проте не стала уточнювати можливі умови.

