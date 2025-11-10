logo

США наконец-то прекратит лихорадить: какое важное решение принято

Сенат США одобрил финансирование правительства

10 ноября 2025, 07:05
Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который должен отменить самый длительный шатдаун в истории. Но для реализации плана необходим еще один шаг. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

США наконец-то прекратит лихорадить: какое важное решение принято

Сенат США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, сенаторам наконец удалось преодолеть тупик, который привел страну к самому длительному шатдауну в истории.

"За" проголосовали 60 человек, что является минимальным порогом для принятия решения.

Это произошло после того, как 8 сенаторов-демократов согласились на сделку, которая включает в себя голосование по вопросу продления субсидий на здравоохранение, и гарантии того, что федеральные служащие, уволенные во время приостановки работы правительства — будут возвращены на работу.

Среди этих сенаторов: Кэтрин Кортес, Дик Дурбин, Джон Феттерман, Тим Кейн, Мэгги Хассан, Джеки Розен, Джин Шахин и независимый сенатор Ангус Кинг.

Однако для прекращения шатдауна предстоит еще ряд шагов. Теперь проект закона должна принять Палата представителей США, и лишь после этого документ попадет на подпись у президенту США Дональду Трампу.

Тем временем руководство Демократической партии в Палате представителей уже предупредило, что голосование ожидается в конце этой недели. Законодатели получат уведомление за 36 часов до начала голосования, поскольку члены Палаты представителей сталкиваются с задержками и отменами рейсов из-за приостановки работы правительства.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство США впервые за семь лет приостановило работу. Причиной стала неспособность Конгресса утвердить вовремя бюджет для финансирования ряда федеральных ведомств.

Федеральное правительство официально прекратило работу после того, как расколотый Конгресс не смог принять законопроект о финансировании. Это первое прекращение работы правительства с 2019 года.




