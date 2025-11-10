США нарешті припинить лихоманити: яке важливе рішення ухвалено

Сенат США ухвалив законопроект про фінансування уряду, який має скасувати найтриваліший шатдаун в історії. Але для реалізації плану потрібний ще один крок. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CNN".

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, сенаторам нарешті вдалося подолати безвихідь, яка привела країну до найдовшого шатдауну в історії.

"За" проголосували 60 осіб, що є мінімальним порогом для ухвалення рішення.

Це сталося після того, як 8 сенаторів-демократів погодилися на угоду, яка включає голосування з питання продовження субсидій на охорону здоров'я, і гарантії того, що федеральні службовці, звільнені під час припинення роботи уряду — будуть повернуті на роботу.

Серед цих сенаторів: Кетрін Кортес, Дік Дурбін, Джон Феттерман, Тім Кейн, Меггі Хассан, Джекі Розен, Джин Шахін та незалежний сенатор Ангус Кінг.

Однак для припинення шатдауну чекає ще низка кроків. Тепер проект закону має ухвалити Палата представників США, і лише після цього документ потрапить на підпис у президенту США Дональду Трампу.

Тим часом керівництво Демократичної партії у Палаті представників уже попередило, що голосування очікується наприкінці цього тижня. Законодавці отримають повідомлення за 36 годин до початку голосування, оскільки члени Палати представників стикаються із затримками та скасуванням рейсів через припинення роботи уряду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — уряд США вперше за сім років призупинив роботу. Причиною стала нездатність Конгресу затвердити вчасно бюджет на фінансування низки федеральних відомств.

Федеральний уряд офіційно припинив роботу після того, як розколотий Конгрес не зміг ухвалити законопроект про фінансування. Це перше припинення роботи уряду із 2019 року.



