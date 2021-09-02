США намерены помочь Украине побороть пандемию: названы конкретные шаги

США намерены поставить в Украине дополнительную помощь, чтобы не дать вновь разбушеваться коронавирусу. В первую очередь, речь идет о поддержке холодовой цепи хранения вакцин и дополнительные 12,8 млн долларов помощи, связанной с пандемией. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится в тексте совместного заявления лидеров США и Украины.

Джо Байден Фото: MANEY-POOL/GETTY IMAGES

В Украину уже было перечислено примерно 55 млн долларов. Эти деньги были направлены на борьбу с коронавирусом. Также Вашингтон передал Киеву почти 2,2 млн доз вакцин ведущих производителей. В дальнейшем США готовы также поддержать Украине и предоставить вакцины ведущих производителей в случае такое необходимости.

Отдельным пунктом в заявлении глав государств отмечает, что США готово предоставить гуманитарную помощь людям, которые пострадали из-за российской агрессии на Донбассе. Таких насчитывается 3,4 млн человек. В 2021 году США предоставят Украине 45 млн долларов в рамках гуманитрной помощи.

В тексе заявления говорится, что США, как и прежде готовы быть вместе с украинским народом, преодолевая вызовы, связанные с пандемией коронавируса, а также военным конфликтом на Донбассе.

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