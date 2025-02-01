США нанесли авиаудары по ИГИЛ в Сомали: Трамп подписал указ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские войска совершили авиаудары по террористам в Сомали, сообщает Bloomberg . По его словам, удар был направлен на старшего планировщика атак по группировке "Исламское государство", а также на других боевиков, которых он завербовал и управлял на территории Сомали. Однако Трамп не раскрыл конкретных данных о количестве погибших террористов или пострадавших среди их группировки.

Президент США Дональд Торамп. Фото: CNN

"Сегодня утром я отдал приказ нанести точных авиаударов по главному планировщику атак ИГИЛ и его сторонникам, которых он собрал и руководил ими в Сомали. Эти боевики, спрятанные в пещерах, представляли угрозу для США и наших союзников", — написал Трамп в своих соцсетях.

По словам президента США, в результате ударов было уничтожено значительное количество террористов, при этом не пострадали мирные жители. Однако он не уточнил никаких других деталей относительно операции, кроме того, что американские военные годами отслеживали этого человека, которого Трамп назвал "главным планировщиком атак ИГИЛ".

Эти авиаудары стали первыми, которые Трамп отдал во время своего второго срока в должности президента.

В то же время Белый дом не дает дополнительных комментариев по ситуации, отмечая лишь, что Министерство обороны США предоставит больше информации, когда это будет "целесообразно".

Как уже писали "Комментарии", секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что России якобы "пытаются навязать", что террористический акт был совершен не "киевским режимом", а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ.