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США нашли причину «гаванского синдрома» у дипломатов в Китае и на Кубе

Причина - направленное радиочастотное излучение из неизвестных источников

сегодня, 01:33
Автор:

Татьяна Лозовенко

Наиболее вероятной причиной странных симптомов, на которые жаловались сотрудники американских посольств на Кубе и в Китае в последние годы, является направленное радиочастотное излучение. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США (NASEM).

США нашли причину «гаванского синдрома» у дипломатов в Китае и на Кубе

В конце 2016 американские дипломаты, работавшие в гаванском посольстве, стали массово сообщать о том, что слышали странный звук. Он напоминал стрекот сверчков, но с подозрительным "механическим" звучанием.  Они также жаловались на головокружение, тошноту и проблемы с когнитивными способностями.

"После рассмотрения доступной ему информации и набора возможных механизмов комитет пришел к выводу, что многие отличительные и острые признаки, симптомы и наблюдения, о которых сообщают сотрудники государственного департамента, соответствуют эффектам направленной импульсной радиочастотной энергии."

Исследователи не определили ни источник энергии, ни возможную причину, но они сказали, что западные и советские исследования "предложили косвенную поддержку этого инструмента."

Напомним, недавно рухнул самый большой радиотелескоп в мире

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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/06/havana-syndrome-directed-radio-frequency-likely-cause-of-illness-report
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