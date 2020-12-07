США нашли причину «гаванского синдрома» у дипломатов в Китае и на Кубе

Наиболее вероятной причиной странных симптомов, на которые жаловались сотрудники американских посольств на Кубе и в Китае в последние годы, является направленное радиочастотное излучение. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США (NASEM).

В конце 2016 американские дипломаты, работавшие в гаванском посольстве, стали массово сообщать о том, что слышали странный звук. Он напоминал стрекот сверчков, но с подозрительным "механическим" звучанием. Они также жаловались на головокружение, тошноту и проблемы с когнитивными способностями.

"После рассмотрения доступной ему информации и набора возможных механизмов комитет пришел к выводу, что многие отличительные и острые признаки, симптомы и наблюдения, о которых сообщают сотрудники государственного департамента, соответствуют эффектам направленной импульсной радиочастотной энергии."



Исследователи не определили ни источник энергии, ни возможную причину, но они сказали, что западные и советские исследования "предложили косвенную поддержку этого инструмента."

Напомним, недавно рухнул самый большой радиотелескоп в мире.

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