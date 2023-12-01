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США назвали три приоритета помощи Украине на зимний период

США и другие страны уже передали Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk и Avenger, а также другие системы ПВО

сегодня, 09:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон сосредоточится на трех приоритетных направлениях помощи Украине, чтобы она могла пройти зиму в свете угрозы повторных атак России по объектам критической инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

США назвали три приоритета помощи Украине на зимний период

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Координатор Совета нацбезопасности США заявил, что глава Белого дома Джо Байден и его советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан поручили правительству определить усилия по помощи Украине для прохождения зимы приоритетом. 


"Поэтому мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений. Во-первых, мы усиливаем возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру", – высказался Кирби.

Он заметил, что США и другие страны уже передали Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk и Avenger, а также другие системы ПВО. 

"Во-вторых, мы помогаем Украине укрепить ее энергетическую инфраструктуру", – добавил он.

Было передано защитное оборудование, среди которого специальные сетки, арматура и барьеры HESCO для защиты важных объектов.

В-третьих, по словам Кирби, Украине передают резервное оборудование и материалы. Речи идет о, в том числе, высоковольтных автотрансформаторах, промышленных топливных генераторах и мобильном автономном оборудовании, "чтобы повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии".

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