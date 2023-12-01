США назвали три приоритета помощи Украине на зимний период

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Кравцев Сергей
Вашингтон сосредоточится на трех приоритетных направлениях помощи Украине, чтобы она могла пройти зиму в свете угрозы повторных атак России по объектам критической инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Поддержка Украины. Фото: из открытых источников
Координатор Совета нацбезопасности США заявил, что глава Белого дома Джо Байден и его советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан поручили правительству определить усилия по помощи Украине для прохождения зимы приоритетом.
Он заметил, что США и другие страны уже передали Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk и Avenger, а также другие системы ПВО.
Было передано защитное оборудование, среди которого специальные сетки, арматура и барьеры HESCO для защиты важных объектов.
В-третьих, по словам Кирби, Украине передают резервное оборудование и материалы. Речи идет о, в том числе, высоковольтных автотрансформаторах, промышленных топливных генераторах и мобильном автономном оборудовании, "чтобы повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии".
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