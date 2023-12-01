США назвали три приоритета помощи Украине на зимний период

Вашингтон сосредоточится на трех приоритетных направлениях помощи Украине, чтобы она могла пройти зиму в свете угрозы повторных атак России по объектам критической инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Координатор Совета нацбезопасности США заявил, что глава Белого дома Джо Байден и его советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан поручили правительству определить усилия по помощи Украине для прохождения зимы приоритетом.

"Поэтому мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений. Во-первых, мы усиливаем возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру", – высказался Кирби.

Он заметил, что США и другие страны уже передали Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk и Avenger, а также другие системы ПВО.

"Во-вторых, мы помогаем Украине укрепить ее энергетическую инфраструктуру", – добавил он.

Было передано защитное оборудование, среди которого специальные сетки, арматура и барьеры HESCO для защиты важных объектов.

В-третьих, по словам Кирби, Украине передают резервное оборудование и материалы. Речи идет о, в том числе, высоковольтных автотрансформаторах, промышленных топливных генераторах и мобильном автономном оборудовании, "чтобы повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский назвал главную причину, почему внимание мира к Украине уменьшилось.