США «оберегают» Россию от поражения в войне: что на это указывает

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Ткачик Олеся
Государства руководствуются в своих действиях не справедливостью, а национальными интересами, поэтому любая власть государства, ведущая войну с более сильным государством, должна реально оценивать не только свои силы и ресурсы, но и реальные интересы своих партнёров, считает политолог Максим Яли.
США
По его мнению, если бы США желали поражения России в войне против Украины, они бы предоставили Киеву все необходимое вооружение в 2022-м, включая F-16, которых у них на складах тысячи.
При этом, по его мнению, европейские партнёры осознают риски для себя от поражения Украины, но у них нет необходимых ресурсов для того, чтобы Киев резко изменил ситуацию на поле боя. Как подчеркивает Яли, именно на поле боя формируются переговорные позиции сторон конфликта, а не на саммитах в Швейцарии.
По его мнению, главной изначальной ошибкой украинской власти были надежды на внешнюю помощь, а не внутреннюю мобилизацию всех ресурсов. По его мнению, Украине пора учится рассчитывать исключительно на себя.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему визит Путина в КНДР напряг Штаты.
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