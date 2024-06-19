США «оберегают» Россию от поражения в войне: что на это указывает

Государства руководствуются в своих действиях не справедливостью, а национальными интересами, поэтому любая власть государства, ведущая войну с более сильным государством, должна реально оценивать не только свои силы и ресурсы, но и реальные интересы своих партнёров, считает политолог Максим Яли.

США

"Тем более, если у этих партнёров нет перед ней обязательств, подтвержденных документально. У Украины нет таких партнёров", — отметил эксперт.

По его мнению, если бы США желали поражения России в войне против Украины, они бы предоставили Киеву все необходимое вооружение в 2022-м, включая F-16, которых у них на складах тысячи.

"Но до сих пор Администрация Байдена не предоставила нам ни одного F 16. Более того, как признались украинские чиновники, они затягивают обучение наших пилотов. До тех пор, пока украинское руководство будет верить сладким заявлениям наших партнёров, вместо того, чтобы просчитывать их реальные интересы, война будет продолжаться, а переговорные позиции Украины ухудшаться", — считает эксперт.

При этом, по его мнению, европейские партнёры осознают риски для себя от поражения Украины, но у них нет необходимых ресурсов для того, чтобы Киев резко изменил ситуацию на поле боя. Как подчеркивает Яли, именно на поле боя формируются переговорные позиции сторон конфликта, а не на саммитах в Швейцарии.

"Вся помощь Запада направлена на то, чтобы Украина не проиграла в войне. Но и не победила. Потому как риски от поражения страны с "ядерной дубиной" они расценивают для своей и международной безопасности в целом они считают гораздо более высокими, чем территориальные потери Украины", — говорит эксперт.

По его мнению, главной изначальной ошибкой украинской власти были надежды на внешнюю помощь, а не внутреннюю мобилизацию всех ресурсов. По его мнению, Украине пора учится рассчитывать исключительно на себя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему визит Путина в КНДР напряг Штаты.



