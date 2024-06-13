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США обеспокоены тем, что в мире может начаться еще одна полномасштабная война

Боевики группировки "Хезболла" 13 июня выпустили самое большое количество ракет по Израилю в день с момента начала конфликта.

сегодня, 18:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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США выражают серьезную обеспокоенность тем, что вооруженные столкновения на границе между Израилем и Ливаном могут перерасти в масштабную войну.

США обеспокоены тем, что в мире может начаться еще одна полномасштабная война

США переживают из-за возможности новой войны на Ближнем Востоке (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Reuters.

"В течение восьми месяцев, с самого начала этого кризиса (речь о войне между Израилем и ХАМАС — ред.), у нас были последовательные и срочные разговоры с Израилем и Ливаном, чтобы не допустить полномасштабную войну, которая может иметь последствия для других стран региона" , — приводит издание заявление неназванного высокопоставленного чиновника США.

Он также подчеркнул, что возвращение к статусу-кво по состоянию на 6 октября в Ливане является "нежизнеспособным вариантом".

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали нападение на Израиль, что повлекло за собой войну между Армией обороны Израиля и палестинскими террористами.

ХАМАС получил открытую поддержку от других боевиков на Ближнем Востоке, включая базировавшуюся в Ливане группировку "Хезболла". Эта группировка неоднократно наносила удары по Израилю с октября прошлого года, на что израильские военные отвечали атаками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль отреагировал на решение Норвегии признать Палестинское государство. Норвегия и Ирландия объявили, что признают Палестинское государство и вскоре официальное решение вступит в силу. На ситуацию отреагировали в Израиле, где подвергли критике позицию обеих стран. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац резко отреагировал на решение Норвегии и Ирландии признать Палестину.

По словам Каца, "ирландско-норвежская глупость" не остановит Израиль от его целей: ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой. Министр иностранных дел Израиля также прокомментировал сообщение, что кроме Норвегии и Ирландии Палестину собирается признать Испания.
 



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-very-concerned-about-escalation-israel-lebanon-border-2024-06-13/
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сегодня, 17:59

Молодці патріоти! На ізраїльських терористів треба тиснути так, щоб вони розуміли спокою їм не буде до тих пір, поки вони не відмовляться від геноциду. Бо інакше просто обдурять пообіцяють і узурпують. Спитайте в Україні як вона гине від зашморгу юдейців, якого вже не зможе позбутись. А всі в світі будуть робити вигляд, що не помічають.


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