США обеспокоены тем, что в мире может начаться еще одна полномасштабная война

США выражают серьезную обеспокоенность тем, что вооруженные столкновения на границе между Израилем и Ливаном могут перерасти в масштабную войну.

США переживают из-за возможности новой войны на Ближнем Востоке (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Reuters.

"В течение восьми месяцев, с самого начала этого кризиса (речь о войне между Израилем и ХАМАС — ред.), у нас были последовательные и срочные разговоры с Израилем и Ливаном, чтобы не допустить полномасштабную войну, которая может иметь последствия для других стран региона" , — приводит издание заявление неназванного высокопоставленного чиновника США.

Он также подчеркнул, что возвращение к статусу-кво по состоянию на 6 октября в Ливане является "нежизнеспособным вариантом".

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали нападение на Израиль, что повлекло за собой войну между Армией обороны Израиля и палестинскими террористами.

ХАМАС получил открытую поддержку от других боевиков на Ближнем Востоке, включая базировавшуюся в Ливане группировку "Хезболла". Эта группировка неоднократно наносила удары по Израилю с октября прошлого года, на что израильские военные отвечали атаками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль отреагировал на решение Норвегии признать Палестинское государство. Норвегия и Ирландия объявили, что признают Палестинское государство и вскоре официальное решение вступит в силу. На ситуацию отреагировали в Израиле, где подвергли критике позицию обеих стран. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац резко отреагировал на решение Норвегии и Ирландии признать Палестину.

По словам Каца, "ирландско-норвежская глупость" не остановит Израиль от его целей: ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой. Министр иностранных дел Израиля также прокомментировал сообщение, что кроме Норвегии и Ирландии Палестину собирается признать Испания.

