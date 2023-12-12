США обнародовали новые рассекреченные разведданные о войне в Украине: о чем идет речь

Российская оккупационная армия несет большие потери во время войны в Украине, но хотят продолжать продвигаться вперед. Об этом говорят недавно рассекреченная информация американской разведки, обнародованная в Соединенных Штатах.

Потери РФ на войне (фото из открытых источников)

"С момента начала наступления в октябре, по нашим оценкам, российские военные потеряли более 13 тыс. личного состава вдоль линии Авдеевка-Новопавловка и потеряли более 220 боевых машин, что эквивалентно шести маневровым батальонам только в технике", — отметил CNN спикер американского Совета безопасности Эдриен Уотсон.

По его словам, хозяин Кремля Владимир Путин "все еще стремится завоевать" Украину, но его попытка наступления не привела к "никаким стратегическим достижениям".

Как утверждает Уотсон, другая недавно рассекреченная информация американской разведки свидетельствует о том, что "Россия, похоже, считает, что военный тупик в течение зимы исчерпает поддержку Запада для Украины и в конечном итоге даст России преимущество, несмотря на ее потери и постоянную нехватку обученного персонала". боеприпасов и оборудования".

"Путин четко следит за происходящим в Конгрессе и нам нужно, чтобы Конгресс действовал в этом месяце, чтобы поддержать Украину в затруднительное время", – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появились первые подробности визита Зеленского в США . Глава государства Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон во время задержки решения вопроса о выделении Киеву крупного пакета военной помощи. Поэтому встреча украинского президента с членами Сената на Капитолийском холме была "очень продуктивной". Об этом сказал представитель большинства в Сенате Чак Шумер.