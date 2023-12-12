logo

BTC/USD

41174.87

ETH/USD

2180.66

LTC/USD

71.66

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США обнародовали новые рассекреченные разведданные о войне в Украине: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

США обнародовали новые рассекреченные разведданные о войне в Украине: о чем идет речь

С момента начала наступления в октябре российские военные потеряли более 13 тыс. личного состава вдоль линии Авдеевка-Новопавловка

сегодня, 21:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российская оккупационная армия несет большие потери во время войны в Украине, но хотят продолжать продвигаться вперед. Об этом говорят недавно рассекреченная информация американской разведки, обнародованная в Соединенных Штатах.

США обнародовали новые рассекреченные разведданные о войне в Украине: о чем идет речь

Потери РФ на войне (фото из открытых источников)

"С момента начала наступления в октябре, по нашим оценкам, российские военные потеряли более 13 тыс. личного состава вдоль линии Авдеевка-Новопавловка и потеряли более 220 боевых машин, что эквивалентно шести маневровым батальонам только в технике", — отметил CNN спикер американского Совета безопасности Эдриен Уотсон.


По его словам, хозяин Кремля Владимир Путин "все еще стремится завоевать" Украину, но его попытка наступления не привела к "никаким стратегическим достижениям".

Как утверждает Уотсон, другая недавно рассекреченная информация американской разведки свидетельствует о том, что "Россия, похоже, считает, что военный тупик в течение зимы исчерпает поддержку Запада для Украины и в конечном итоге даст России преимущество, несмотря на ее потери и постоянную нехватку обученного персонала". боеприпасов и оборудования".

"Путин четко следит за происходящим в Конгрессе и нам нужно, чтобы Конгресс действовал в этом месяце, чтобы поддержать Украину в затруднительное время", – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появились первые подробности визита Зеленского в США . Глава государства Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон во время задержки решения вопроса о выделении Киеву крупного пакета военной помощи. Поэтому встреча украинского президента с членами Сената на Капитолийском холме была "очень продуктивной". Об этом сказал представитель большинства в Сенате Чак Шумер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!