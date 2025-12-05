Белый дом опубликовал обновленную стратегию национальной безопасности США, которую уже утвердил президент Дональд Трамп.

США обновили стратегию нацбезопасности: что пишут об Украине

Основным интересом США является прекращение военных действий в Украине, а также обеспечить послевоенное восстановление Украины для ее выживания.

Европейские отношения с Россией потребуют значительного дипломатического участия США, как для восстановления условий стратегической стабильности на всем евразийском континенте, так и для уменьшения риска конфликта между РФ и европейскими государствами. США будут в этом примером, ведь возобновление стратегических дипломатических и торговых отношений с Россией в приоритете национальной безопасности для Соединенных Штатов.

Своим приоритетом Соединенные Штаты определяют "переговоры по быстрому прекращению боевых действий в Украине" и сглаживанию конфронтации между Россией и странами Европы.

Америка хочет, чтобы НАТО перестало восприниматься как постоянно расширяющийся Альянс.

Также отмечается, что Европа должна взять на себя ответственность за обеспечение собственной обороны. В стратегии говорится, что "дела других стран" должны "беспокоить США" только тогда, когда угрожают национальной безопасности страны.

Администрация США "находится в противоречии" с европейскими чиновниками, многие из которых "топчут" демократические нормы . Вашингтон планирует развертывание значительно большей военной мощи в Западном полушарии, укрепление промышленной базы за счет ресурсов на Североамериканском континенте и продвижение "западной идентичности" в Европе — "традиционные семьи", христианство и "взращивание своих героев".

США больше не рассматривают Ближний Восток как доминирующий фактор своей внешней политики.

Индо-Тихоокеанский регион будет полем одной из ключевых геополитических и экономических сражений в этом веке.

США также должны сосредоточиться на торговле с Китаем только нестратегическими товарами.

"Дни, когда США держали на своих плечах весь мировой порядок, как Атлант, теперь закончились", — прямая цитата из национальной стратегии США.

"Среди наших многочисленных союзников и партнеров есть десятки богатых, развитых стран, которые должны брать на себя основную ответственность за свои регионы и вносить намного больший вклад в нашу коллективную оборону", – добавляют там.

