Білий дім опублікував оновлену стратегію національної безпеки США, яку вже затвердив президент Дональд Трамп.

США оновили стратегію нацбезпеки: що пишуть про Україну

Основним інтересом США є припинення військових дій в Україні, а також забезпечити поствоєнну відбудову України для її виживання.

Європейські відносини з Росією вимагатимуть значної дипломатичної участі США, як для відновлення умов стратегічної стабільності на всьому євразійському континенті, так і для зменшення ризику конфлікту між РФ та європейськими державами. США будуть у цьому прикладом, адже відновлення стратегічних дипломатичних та торгівельних відносин з Росією у пріоритеті нацбезпеки для Сполучених Штатів.

Своїм пріоритетом Сполучені Штати визначають "переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні" та згладження конфронтації між Росією та країнами Європи.

Америка хоче, щоб НАТО перестала сприйматися як "Альянс, що постійно розширюється".

Також зазначається, що Європа має взяти на себе відповідальність за забезпечення власної оборони. У стратегії йдеться про те, що "справи інших країн" мають "турбувати США" лише тоді, коли загрожують національній безпеці країни.

Адміністрація США "перебуває в суперечності" з європейськими чиновниками, багато з яких "топчуть" демократичні норми. Вашингтон планує розгортання значно більшої військової потужності у Західній півкулі, зміцнення промислової бази коштом ресурсів на Північноамериканському континенті та просування "західної ідентичності" в Європі — "традиційні сімʼї", християнство та "плекання своїх героїв".

США більше не розглядають Близький Схід як домінуючий фактор своєї зовнішньої політики.

Індо-Тихоокеанський регіон буде полем одних з ключових геополітичних і економічних битв у цьому столітті.

Також США повинні зосередитися на торгівлі з Китаєм тільки нестратегічними товарами.

"Дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, як Атлант, тепер закінчилися", — пряма цитата із національної стратегії США.

"Серед наших численних союзників і партнерів є десятки багатих, розвинених країн, які повинні брати на себе основну відповідальність за свої регіони і робити набагато більший внесок у нашу колективну оборону", – додають там.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські воєнкори-пропагандисти почали писати у телеграм-каналах про те, що армія РФ готує наступ на Чернігів, а також на Харків, збоку Вовчанського напрямку. Пропагандисти наголошують, що ці лінії оборони в України менш укріплені, а також у ЗСУ немає людей, щоб тримати ці наступи.