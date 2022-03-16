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США обсуждают поставку Украине "дронов-убийц": в чем их превосходство

Управляемые ракеты американского производства могут точно поражать танки и артиллерию с расстояния в несколько миль

сегодня, 15:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина может получить от США "дроны-убийцы" американского производства Switchblades. Окончательное решение о поставки нового оружия пока не принято. На данный момент идет обсуждение этого вопроса. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".

США обсуждают поставку Украине "дронов-убийц": в чем их превосходство

Дроны-убийцы. Фото: из открытых источников

"Дроны-убийцы" представляют собой передовые управляемые ракеты, которые могут точно поражать танки и артиллерийские позиции противника находясь за несколько миль до потенциальной цели.

На данный момент новый пакет военной помощи Украине уже сформирован и пока что идет обсуждение, стоит ли включать в этот пакет дроны. 

На сегодняшний день производитель предлагает две модели дронов – Switchblade 300 и 600.

"Дроны-убийцы" еще называют роботизированными умными бомбами, которые технически оснащены камерами, взрывчаткой. Благодаря точной системе наведения цель поражается практически на 100%. Интересно, что данные дроны можно запрограммировать и направить за целями до того времени, пока не будет самое удачное время для нанесения удара. 

Производитель в технических характеристиках отмечает, что что модель 600 может находится в полете в течение 40 минут и на расстояние до 50 миль от объекта, который нужно поразить.

Данные дроны прозвали "убийцами" или "камикадзе" неслучайно, ведь это оружие одноразового использования. Многие эксперты уже провели параллели между американскими безбилетниками и турецкими "Байрактарами". "Дроны-убийцы" превосходят "Байрактары", потому как они намного быстрее в передвижении и для того, чтобы их настроить, нужны считанные минуты.

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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/national-security/ukraine-asks-biden-admin-armed-drones-jamming-gear-surface-air-missile-rcna20197
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